    वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, टोल प्लाजा पर अब दोगुना नहीं पड़ेगा शुल्क; आनलाइन पेमेंट से मिलेगी राहत

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    वाहनों से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है! अब टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि आनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, जिससे टोल प्लाजा पर जाम से मुक्ति मिलेगी। नकद भुगतान की समस्या भी दूर होगी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। यदि फास्टैग नहीं है, तो भी आनलाइन भुगतान से राहत मिलेगी।

    लच्छीवाला टोल प्लाजा । जागरण आर्काइव  

    महेन्द्र सिंह चौहान, जागरण डोईवाला : टोल मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। यदि आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है या वह ठीक से काम नहीं कर रहा है तो टोल पर दोगुना शुल्क देने की जरूरत नहीं है।

    16 नवंबर से आपको टोल शुल्क का आनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। अब आपकों आनलाइन पेमेंट करने पर निर्धारित शुल्क से केवल 25 प्रतिशत अधिक शुल्क ही देना पड़ेगा।

    यह व्यवस्था राजमार्ग मंत्रालय ने 16 नवंबर से शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से वाहन चालको को राहत मिलनी शुरू हो गई है।


    बता दें कि कई बार वाहन में लगा फास्टैंग सही से काम नहीं करता टोल प्लाजा प्रबंधन वाहन चालकों को उस स्थिति में नकद भुगतान करने को कहता है।

    जिसके तहत वाहन चालकों को निर्धारित शुल्क से दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। अब वाहन चालकों के पास टोल शुल्क भुगतान करने के लिए यूपीआइ (गूगल पे, फोन पे आदि) जैसे माध्यम होंगे। जिससे उनको कुछ राहत मिलेगी।

    लच्छीवाला टोल प्लाजा के मैनेजर ईश्वर पांडे ने बताया कि राजमार्ग मंत्रालय से जारी निर्देशों के क्रम में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर 15 नवंबर की रात 12 बजे के बाद यानी 16 नवंबर से आनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है।

    जिसके जरिये अब नगद भुगतान करने वाले यात्री आनलाइन पेमेंट कर दोगुने शुल्क देने से बच सकते हैं।

    अब इन दरों के अनुसार होगा टोल टेक्स का भुगतान

    वाहन फास्टैग आनलाइन नकद 
    वाहन, कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन 105 131.25 210
    हल्का वाणिज्यिक व मालवाहक वाहन या मिनी बस 170 212.50 340
    बस या ट्रक 355 443.75 710
    तीन एक्सल वाणिज्यिक वाहन 385 481.25 770
    एचसीएम या ईएमई या एमएवी (चार से छह पहिया वाहन) 555 693.75 1110
    बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक एक्सल) 675 843.75 1350

