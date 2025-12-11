विकास गुसाईं, देहरादून। प्रदेश में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियमानुसार दंड भुगतने के साथ ही सामाजिक सेवा भी करनी होगी। इसमें यातायात संचालन, स्वच्छता कार्य, वृक्षारोपण, रक्तदान, हेलमेट वितरण व लंगर लगाना शामिल है।

उद्देश्य यह कि इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को अपने दायित्वों का बोध भी हो सके। नियम तोडऩे वाले अपनी कोई भी एक सामाजिक सेवा स्वयं चुन सकते हैं। सामुदायिक सेवा न करने के इच्छुक व्यक्ति से दोगुना अर्थदंड वसूलना प्रस्तावित है। परिवहन मुख्यालय ने इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है, जिस पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है।



प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण आमजन का यातायात के नियमों के प्रति जागरूक न होना है। छोटे बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने के लिए देना, तेज गति अथवा शराब पीकर वाहन चलाना, सीट बेल्ट न पहनना, स्टंट करना, रेड लाइट जंप करना, निर्धारित से अधिक सवारी बिठाना, फोन पर बात करना व ओवर लोडिंग आदि शामिल है। इन सब नियमों के उल्लंघन पर अर्थदंड व कारावास का प्रविधान है। बावजूद इसके न तो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े कम हो रहे हैं और न ही यातायात नियमों के उल्लंघन में चालान। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम की धारा 200 में दिए गए प्रविधान के अनुसार सामुदायिक सेवा का विस्तृत प्रस्ताव बनाया है। इसमें अपराधों के उल्लंघन के तीन श्रेणी में बांटा गया है।