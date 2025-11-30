अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून। भारत अब सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही नहीं, बल्कि खतरनाक रासायनिक, जैविक और परमाणु आपदाओं के लिए भी तैयार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ग्वालियर प्रयोगशाला द्वारा विकसित केमिकल, बायोलाजिकल और रेडियोन्यूक्लाइड (सीबीआरएन) सैंपल कलेक्शन किट इसी तैयारी का हिस्सा है। यह पहली स्वदेशी किट है, जो रासायनिक, जैविक व परमाणु हमलों को पहचान कर खतरनाक तत्वों का पता लगाने और रेडिएशन स्तर की सटीक जानकारी देने में सक्षम है।

देहरादून के ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में चल रहे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में प्रदर्शित इस किट में 77 विशेष उपकरण हैं, जो तरल, ठोस, पाउडर, वाष्प और मिट्टी से नमूने सुरक्षित रूप से एकत्र कर सकते हैं। इसके लीक-प्रूफ कंटेनर नमूनों को बिना जोखिम लैब तक पहुंचाकर टैगिंग, ट्रैकिंग व फारेंसिक जांच में मदद करते हैं। इसका वजन सिर्फ 32 किलोग्राम है, जबकि अन्य विदेशी किट 42 से 264 किलोग्राम तक भारी होती हैं। यह फील्ड में ले जाने और दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक है। किट से एक बार में पांच नमूने एकत्र कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए एसओपी भी जारी की गई है। इससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी और आयात निर्भरता कम होगी।