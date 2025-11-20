स्टेशन पर खड़ी दून-सहारनपुर पैसेंजर के शौचालय से बाहर निकले युवक और किशोरी, वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल

जागरण संवाददाता, देहरादून: देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी दून-सहारनपुर (54342) पैसेंजर के शौचालय से एक किशोरी और युवक के निकलते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया प्रसारित हो रहा है। इस मामले से जीआरपी और आरपीएफ अनजान हैं। हालांकि, जांच की बात कही है।

एक्स पर किया वीडियो पोस्ट बुधवार को सरवन कुमार सोनी नामक एक व्यक्ति ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर दून-सहारनपुर पैसेंजर में चढ़ते समय एक महिला ने उन्हें बताया कि एक युवक शौचालय के अंदर किशोरी के साथ है।

काफी देर बाद खुला दरवाजा जब उन्होंने शौचालय का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद खुला और उसके अंदर से एक युवक और किशोरी बाहर निकले। खुद को बताया भाई-बहन किशोरी और युवक के शौचालय से बाहर निकलने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उनसे पूछताछ की तो दोनों ने खुद को भाई-बहन बताया। सोनी ने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने यह वीडियो हर्रावाला स्टेशन मास्टर को भी उपलब्ध कराया और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी शिकायत की। पड़ताल कराई जा रही देहरादून के आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक पंकज यादव ने बताया कि यह जीआरपी से संबंधित मामला है। वहीं, जीआरपी प्रभारी निरीक्षक राजीव चौहान ने बताया कि इस घटना की कोई शिकायत नहीं मिली है। पड़ताल कराई जा रही है।