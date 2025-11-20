Language
    स्टेशन पर खड़ी दून-सहारनपुर पैसेंजर के शौचालय से बाहर निकले युवक और किशोरी, वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल

    By Tuhin Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:46 PM (IST)

    देहरादून रेलवे स्टेशन पर दून-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन के शौचालय से एक युवक और किशोरी के निकलने का वीडियो वायरल हो गया है। एक यात्री ने आरोप लगाया कि दोनों संदिग्ध अवस्था में थे और शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी और आरपीएफ मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    देहरादून रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के शौचालय से निकलते युवक व किशोरी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी दून-सहारनपुर (54342) पैसेंजर के शौचालय से एक किशोरी और युवक के निकलते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया प्रसारित हो रहा है। इस मामले से जीआरपी और आरपीएफ अनजान हैं। हालांकि, जांच की बात कही है।

    एक्स पर किया वीडियो पोस्ट

    बुधवार को सरवन कुमार सोनी नामक एक व्यक्ति ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर दून-सहारनपुर पैसेंजर में चढ़ते समय एक महिला ने उन्हें बताया कि एक युवक शौचालय के अंदर किशोरी के साथ है।

    काफी देर बाद खुला दरवाजा

    जब उन्होंने शौचालय का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर बाद खुला और उसके अंदर से एक युवक और किशोरी बाहर निकले।

    खुद को बताया भाई-बहन 

    किशोरी और युवक के शौचालय से बाहर निकलने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उनसे पूछताछ की तो दोनों ने खुद को भाई-बहन बताया।

    • सोनी ने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने यह वीडियो हर्रावाला स्टेशन मास्टर को भी उपलब्ध कराया और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी शिकायत की।

    पड़ताल कराई जा रही

    देहरादून के आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक पंकज यादव ने बताया कि यह जीआरपी से संबंधित मामला है। वहीं, जीआरपी प्रभारी निरीक्षक राजीव चौहान ने बताया कि इस घटना की कोई शिकायत नहीं मिली है। पड़ताल कराई जा रही है।

    सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

    दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन यह वीडियो प्रसारित होने के बाद साफ है कि स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी लचर है। ऐसे में स्टेशन परिसर में कभी कोई घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

