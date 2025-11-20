Language
    छेड़छाड़ करने पर युवक की धुनाई, पुलिस चौकी तक घसीटकर पहुंचाया, वीडियो वायरल

    By Kapil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:18 PM (IST)

    बागपत के टटीरी कस्बे में एक मुस्लिम युवक ने युवती से छेड़छाड़ की। आस-पास के युवकों ने आरोपी को पीटा और उसे घसीटते हुए पुलिस चौकी ले गए। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है।

    जागरण संवाददाता, बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा में मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे के निकट गली में एक युवती के साथ मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। वहां मौजूद अन्य युवकों ने आरोपित धुनाई की धुनाई की। इसके बाद उसका एक पैर पकड़ हाईवे पर घसीटते हुए चौकी में लेकर गए और पुलिस के सिपुर्द किया।

    पुलिस की सख्ती के बावजूद शोहदे अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कस्बे में बुधवार को युवती ई-रिक्शा से उतरकर अपने घर जा रही थी। बताया गया कि रास्ते में एक मुस्लिम युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसका युवती के विरोध किया। वहां पर पहले से मौजूद अन्य युवकों ने आरोपित युवक को पकड़कर धुनाई कर दी।

    इसके बाद उसे घसीटते हुए स्थानीय चौकी पुलिस लेकर गए और पुलिस के सिपुर्द किया। पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत कोतवाली भेज दिया। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। आरोपित युवक सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव का का बताया जा रहा है।

    उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि प्राथमिक जांच में आरोपित युवक की दिमागी हालत सामान्य प्रतीत नहीं हो रही है। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हर बिंदु पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

     