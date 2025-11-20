छेड़छाड़ करने पर युवक की धुनाई, पुलिस चौकी तक घसीटकर पहुंचाया, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, बागपत। अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा में मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे के निकट गली में एक युवती के साथ मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। वहां मौजूद अन्य युवकों ने आरोपित धुनाई की धुनाई की। इसके बाद उसका एक पैर पकड़ हाईवे पर घसीटते हुए चौकी में लेकर गए और पुलिस के सिपुर्द किया।

पुलिस की सख्ती के बावजूद शोहदे अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कस्बे में बुधवार को युवती ई-रिक्शा से उतरकर अपने घर जा रही थी। बताया गया कि रास्ते में एक मुस्लिम युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसका युवती के विरोध किया। वहां पर पहले से मौजूद अन्य युवकों ने आरोपित युवक को पकड़कर धुनाई कर दी।

इसके बाद उसे घसीटते हुए स्थानीय चौकी पुलिस लेकर गए और पुलिस के सिपुर्द किया। पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत कोतवाली भेज दिया। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। आरोपित युवक सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव का का बताया जा रहा है।