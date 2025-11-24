देहरादून में तेज रफ्तार का कहर, 110 की स्पीड में एक्सयूवी चालक ने दंपती को कुचला; पति की हुई मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रेमनगर नंदा की चौकी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सयूवी वाहन चालक ने कुरियर की डिलीवरी करने वाले स्कूटी चालक पति-पत्नी को कुचल दिया, जिसके कारण पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जोकि अस्पताल में उपचाराधीन है।

घटना के बाद आरोपित कार चालक वाहन को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाहन हरियाणा का रजिस्टर्ड है, ऐसे में एक टीम हरियाणा भेजी गई है।

पुलिस को दी तहरीर में प्रमोद कुमार निवासी गोरखपुर चौक, बनियावाला ने बताया कि उनका भाई विनोद कुमार व भाभी पूनम पाल कुरियर का काम करते थे। 22 नवंबर की शाम आठ बजे दोनों अपना काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे।

फन एंड फूड वाटर पार्क नंदा की चौकी गेट के निकट गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रही एक्सयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदशियों के अनुसार टक्कर लगने के बाद आरोपित वाहन चालक उन्हें घसीटते हुए ले गया और फिर घटनास्थल से फरार हाे गया।

घायलावस्था में दोनों को उपजिला चिकित्सालय, प्रेमनगर लाया गया जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनके भाई विनोद कुमार की मृत्यु हो गई जबकि भाभी का इलाज चल रहा है।

थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि घटना के बाद आरोपित कार चालक वाहन वहीं कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। वाहन हरियाणा में रजिस्टर्ड है, ऐसे में मालिक का पता करने के लिए एक टीम हरियाणा भेजी गई है।

दिन में स्कूल बस शाम को कुरियर का काम करते थे विनोद विनोद कुमार के तीन बच्चे हैं, इनमें दो बेटियां व एक बेटा है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते वह दिन में स्कूल बस जबकि शाम के समय पत्नी के साथ कुरियर का काम करते थे। घटना के बाद परिवार के सामने आर्थिकी का संकट पैदा हो गया है। क्योंकि विनोद कुमार की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है, जोकि अस्पताल में उपचाराधीन है।