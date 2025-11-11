Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़वाल विवि की बैठक में शामिल न करने पर छात्रों का बवाल, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास, पुलिस बल तैनात

    By Kishor Pimoli Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    श्रीनगर गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष और महासचिव को अकादमिक काउंसिल की बैठक में शामिल न करने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और शिक्षकों के बीच झड़प हुई और छात्रों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बैठक रद्द करने की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते छात्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की बैठक में छात्रसंघ अध्यक्ष, महासचिव को शामिल न किए जाने को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन में जोरदार प्रदर्शन किया।

    कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान छात्रों व शिक्षकों के बीच जमकर झड़प भी हुई। विवाद बढ़ने के साथ छात्र पेट्रोल लेकर मौके पर पहुंच गए। छात्रों से विवि के हैप्रेक संस्थान के निदेशक डा. वीके पुरोहित छिनने की कोशिश करने लगे इस दौरान पेट्रोल इधर उधर गिर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतने में किसी के द्वारा आग लगा दी गई, गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। हालांकि कुलपति सचिवालय गेट के समीप जमीन पर व एक छात्र नेता के पांव पर आग की लपटे पहुंच गई, जिस पर काबू पा लिया गया। घटना को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल के साथ ही दमकल वाहन भी पहुंचा।

    मंगलवार को गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तनाव पूर्ण माहौल बना रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलपति सचिवालय में विवि अकादमिक काउंसिल की बैठक आहुत की गई थी।

    University News

    जिसमें कुलपति, कुलसचिव, डीएसडब्ल्यू, संकाय सदस्य व अन्य सदस्य शामिल रहे। जैसे ही छात्रसंघ पदाधिकारियों को बैठक की सूचना मिली वैसे ही आक्रोशित छात्र संघ पदाधिकारी व छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर पहुंच गए।

    मौके पर छात्रों ने अध्यक्ष, महासचिव को बैठक में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल न किए जाने का विरोध किया व बैठक में शामिल करने की मांग रखी। लेकिन मौके पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर छात्रों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया।

    कुलपति सचिवालय का गेट न खुलने पर छात्र भवन के पीछे की ओर से बने प्रवेश गेट से अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहां भी ताला लगा होने से आक्रोशित छात्रों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया।

    इसी दौरान छात्रों को कुलपति के बैठक से निकलने की सूचना मिली, जैसे ही छात्र कुलपति सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे तब तक कुलपति निकल चुके थे।

    Garhwal University News

    इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने विवि के अन्य पदाधिकारियों व शिक्षकों को कुलपति सचिवालय परिसर में ही रोक दिया व कुलपति को वापस बुलाने की मांग करने लगे। विवि अधिकारियों के साथ छात्र नेताओं की बहस झड़प में तब्दील हो गई।

    मौके पर छात्र खुद पर पेट्रोल छिड़कने की कोशिश करने लगे। छात्रों से पेट्रोल की बोतल छिनने की प्रो विजयकांत पुरोहित ने कोशिश की, लेकिन छिना झपटी में पेट्रोल मौके पर खड़े छात्रों व शिक्षकों के ऊपर गिर गया।

    इतने में ही किसी ने मौके पर माचिस से आग लगा दी, हालांकि इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन माहौल तनाव पूर्ण बन गया। देखते ही देखते मौके पर भारी पुलिस बल व दमकल वाहन पहुंच गया।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार ने मौके पर पहुंच छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद छात्र अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता करने पर सहमत हुए।

    कुलपति सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में छात्रों व अकादमिक काउंसिल के सदस्यों के बीच बैठक को लेकर वार्ता हुई। छात्रसंघ अध्यक्ष महिपाल बिष्ट ने कहा कि पूर्व से हमेशा छात्रसंघ अध्यक्ष, महासचिव अकादमिक काउंसिल की बैठक के आमंत्रित सदस्य रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बार बैठक में शामिल नहीं किया गया।

    Student Protest

    उन्होंने विवि में भ्रष्टाचार व बिना छात्र प्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लिए एसी की बैठक कराने के पीछे विवि शिक्षकों व अधिकारियों के निजी हित का आरोप लगाया। छात्रसंघ महासचिव अनुरोध पुरोहित ने कहा कि यह पहला मौका है जब छात्रों को एसी की बैठक में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने विवि अधिकारियों से बैठक के मिनिट्स व एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग की।

    इस बीच मौके पर उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा भी पहुंची। एसडीएम ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, छात्र एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद कुलसचिव प्रो आरके ड्योढी द्वारा छात्रों को एजेंडा की प्रति दी गई।

    छात्रों ने एजेंडे में सीयूईटी की व्यवस्था समाप्त करने के विषय समेत अन्य छात्र मुद्दों को शामिल न करने पर आपत्ति जताई व मंगलवार को हुई अकादमिक काउंसिल की बैठक को निरस्त कर पुनः बैठक आयोजित करने की मांग रखी।

    ख़बर लिखे जाने तक प्रशासन की मध्यस्थता में विवि अधिकारियों व छात्रों के बीच वार्ता चलती रही। इस दौरान नियुक्ति एवं पदोन्नति डीन प्रो एमएस पंवार, डीएसडब्ल्यू प्रो ओपी गुसाईं, मुख्य नियंता प्रो एससी सती, अन्य संकाय सदस्य, विभागाध्यक्ष, छात्रसंघ उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल, कोषाध्यक्ष आयुष वेदवाल, विवि प्रतिनिधि अनमोल जयाडा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जसवंत राणा, गौरव मोहन नेगी, पूर्व महासचिव देवकांत देवराडी, राम प्रकाश, अमन पन्त, अतुल सती, प्रियंका आदि मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- तीर-धनुष लेकर गोगना घाट पहुंचे ग्रामीण, एडवेंचर बोटिंग के विरोध में DVC चेयरमैन व निरसा विधायक का पुतला फूंका

    यह भी पढ़ें- पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव, सुरक्षा गेट तोड़कर अंदर घुसे; सात जवान घायल