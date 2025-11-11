तीर-धनुष लेकर गोगना घाट पहुंचे ग्रामीण, एडवेंचर बोटिंग के विरोध में DVC चेयरमैन व निरसा विधायक का पुतला फूंका

जागरण संवाददाता, मैथन (धनबाद)। मंगलवार की सुबह 11 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने मैथन डैम स्थित गोगना छठ घाट पर पारंपरिक हथियार के साथ डुगडुगी बजाते हुए पहुंचे। जहां डीवीसी एवं निरसा विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की और डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश कुमार एवं विधायक अरूप चटर्जी का पुतला जलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मौके पर विस्थापित नेता वासुदेव महतो ने कहा कि किसी भी कीमत पर एडवेंचर बोटिंग डैम में लगने नहीं देंगे । उन्होंने कहा कि डीवीसी ने विस्थापितों के जमीन लिया और नौकरी में भी घपला किया। अब डैम में नौकायन लगाने में भी घपला किया जा रहा है। जिसे स्थानीय ग्रामीण कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बाहरी कंपनी को बोटिंग का पट्टा वहीं ग्रामीणों ने डीवीसी पर धोखाधड़ी कर बाहरी कंपनी को बोटिंग का पट्टा देने का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बोट संचालक से कहा कि एक घंटे के अंदर डैम से एडवेंचर बोटिंग हटा ले नहीं तो वह खुद ही हटा देंगे।