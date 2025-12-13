Dehradun: शेयर मार्केट में निवेश का दिया झांसा, युवक से ठगे पौने 27 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून: शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर साइबर ठगों ने आइटी सेक्टर में काम करने वाले युवक से 26.73 लाख रुपये की ठगी कर दी। पीड़ित के साइबर सेल में आनलाइन शिकायत करने के बाद अब प्रेमनगर थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी तहरीर में प्रफुल्ल निवासी कांसवाली कोठडी ग्राम डूंगा, देहरादून ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने फेसबुक पर मैसेज भेजकर उसे वाट्सएप पर इंडियन निवेश ग्रुप से जोड़ा।

इसके बाद ठगों ने उन्हें गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इंडियन आइवी प्रो नामक एप पर प्राथमिक खाता बनाने और उसमें रकम जमा कर निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

ठगों के झांसे में आकर उन्होंने 31 अक्टूबर से निवेश करना शुरू कर दिया। ठगों ने शेयर मार्केट संबंधी टिप्स भी दिए और विभिन्न तिथियों में उनसे 26.73 लाख रुपये निवेश कराए।

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने रकम निकालने का प्रयास किया तो एप और संबंधित व्यक्तियों ने उन्हें ब्लाक कर दिया। जिसके बाद उसे ठगी का एहसास हुआ।

प्रफुल्ल ने बताया कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए उन्होंने कुछ लोन लिया था जबकि पूरी जमा पूंजी शेयर खरीदने में लगा दी। 30 नवंबर को उन्होंने साइबर सेल में आनलाइन शिकायत दी।

12 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

