    Dehradun: पंजाब से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार, कबाड़ के एक गोदाम में मजदूर बनकर था छुपा

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    उत्तराखंड एसटीएफ ने मोहाली (पंजाब) से 25 हजार के इनामी आरिफ को गिरफ्तार किया। वह दो साल से फरार था और कबाड़ गोदाम में छिपकर रह रहा था। उस पर 2024 में ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: नौवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दो वर्षों से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी दुष्कर्मी को उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित कबाड़ के एक गोदाम में मजदूर बनकर छुपा हुआ था। करीब एक सप्ताह तक मोहाली में डेरा डालकर एसटीएफ ने आरोपित को धर-दबोचा।

    पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की ओर से इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशों के बाद एसटीएफ लगातार फरार अपराधियों पर नकेल कस रही है। इसी अभियान के तहत यह बड़ी सफलता हाथ लगी है।

    वर्ष 2024 में कोतवाली रानीपुर जनपद हरिद्वार में दर्ज मुकदमे में आरोपित आरिफ निवासी बटोली जनपद कानपुर देहात पर पोक्सो के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए थे। आरोपित रानीपुर क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक था।

    उसी दौरान उसने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद से ही वह फरार चल रहा था। जिस पर पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एसटीएफ देहरादून ने आरोपित की लोकेशन पंजाब में होने की जानकारी प्राप्त की।

    इसके बाद एसटीएफ की एक टीम मोहाली पहुंची और करीब एक सप्ताह तक क्षेत्र में कबाड़ गोदामों का मैन्युअल सत्यापन किया। इस बलौंगी और मोहाली क्षेत्र में मजदूरों से पूछताछ और गहन जांच के बाद रविवार को आरोपित आरिफ को एक कबाड़ के गोदाम से गिरफ्तार कर लिया गया। वह नाम बदलकर वहां रह रहा था।

