UP: शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर सचिवालय कर्मी से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मतांतरण का दबाव
जागरण संवाददाता, लखनऊ: सचिवालय में तैनात एक महिला कर्मी ने बुलंदशहर के सियाना के वली मो. कुरैशी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल, धमकी और मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर महानगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकित सिंह ने बताया कि एक टीम को बुलंदशहर भेजा गया है। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वली ने शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनसे संपर्क साधा। विश्वास जीतने के बाद उसने घर का पता तक हासिल कर लिया। इसके बाद वह लखनऊ आया और निवेश के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए।
कुल मिलाकर आरोपित ने करीब छह लाख रुपये ले लिए और पैसे न देने पर लगातार दबाव बनाता रहा। धीरे-धीरे वह शादी के लिए भी जोर देने लगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपित ने योजनाबद्ध तरीके से अश्लील वीडियो रिकार्ड कर लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह कई बार उसे होटल ले गया और दुष्कर्म किया। आरोप है कि वह उसके किराए के कमरे तक पहुंचकर मनमानी करता था।
पीड़िता के अनुसार, 2023 से वह धमकियों के चलते चुपचाप सबकुछ झेलती रही। पीड़िता ने बताया कि आरोपित अक्सर कहता था कि बात न मानने पर वह सचिवालय में वीडियो फैलाकर उसकी नौकरी तक खत्म करवा देगा। इतना ही नहीं, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। हर महीने पैसे वसूलना उसकी आदत बन चुकी थी।
आरोपित उस पर और उसकी बहनों पर पाबंदियां लगाने लगा। उसने हिजाब पहनने और मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे आरोपित से जान का खतरा है। एसीपी ने बताया कि संभावित स्थानो पर टीम दबिश दे रही है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, भेजा गया जेल
एसओ निगोहां अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि निगोहा इलाके के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने रविवार को शिकायत की थी। बताया था कि बीते शुक्रवार को उसकी 13 वर्ष की बेटी को मोहनलालगंज के धनवारा निवासी शोभित बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। एसओ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपित को रविवार को रामपुरगढ़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आकर रुका था, उसी दौरान पीड़िता से बातचीत हुई थी। आरोपित पर पाक्सो समेत अन्य धाराओं को बढ़ाते हुए जेल भेजा गया।
