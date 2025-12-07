Language
    CSJMU Kanpur के आउटसोर्सिंग कर्मी ने छात्रा से किया दुष्कर्म, मार्कशीट में संशोधन कराने के बहाने की हैवानियत

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    कल्याणपुर में एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्तिक कश्यप को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने मार्कश ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (कानपुर)। कानपुर विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मी ने घिनौनी वारदात की। एक छात्रा को मार्कशीट में संशोधन कराने का झांसा दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 

    कल्याणपुर में रविवार को छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित सीएसजेएम विश्वविद्यालय के पूर्व आउट सोर्सिंग कर्मचारी कार्तिक कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फीलखाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा के मुताबिक आरोपित ने मार्कशीट में संशोधन कराने का झांसा देकर दस हजार रुपए लिए और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो प्रचलित करने की धमकी देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया ।

     

    फीलखाना थानाक्षेत्र में रहने वाली छात्रा ने बीते 29 जून को तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी बीए द्वितीय वर्ष की मार्कशीट सही कराने के लिए विश्वविद्यालय आई थी। तभी कल्याणपुर के मिर्जापुर निवासी विश्वविद्यालय में आउट सोर्सिंग कर्मचारी कार्तिक कश्यप से उसकी मुलाकात हुई। मार्कशीट सही कराने के नाम पर आरोपित ने 10 हजार रुपए के साथ उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद वह उसे बारासिरोही स्थित एक होटल ले गया जहां पर नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया।

     

    इसके बाद वीडियो प्रचलित करने की धमकी देकर उसने कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर स्वजन को जानकारी हुई तो स्वजन ने कल्याणपुर एसीपी से कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद कुलपति के निर्देश पर आरोपित को विश्वविद्यालय से हटा दिया गया और विस्तृत जांच के आदेश हुए। वहीं पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि तीन जुलाई को आरोपित के पिता ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर छात्रा पर ढाई लाख रुपए वसूलने और 15 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए और सुबूत के तौर पर कुछ स्क्रीन शाट भी पुलिस को सौंपे। मामले में अब पुलिस ने आरोपित कार्तिक कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

     

    इधर, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपित जेल गया

    चमनगंज निवासी युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गुजैनी अंबेडकरनगर निवासी तिलकनाथ उसे शादी का झांसा देकर बीते 10 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब भी वह शादी के लिए दबाव डालती तो वह टाल देता था। इस पर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ चमनगंज थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी संजय राय ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।