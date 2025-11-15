उत्तराखंड में आज अधिवक्ताओं की राज्यव्यापी हड़ताल, चैंबर निर्माण की मांग को लेकर बार काउंसिल का आह्वान

जागरण संवाददाता, देहरादून। चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल उत्तराखंड ने शनिवार को प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के आह्वान किया है। इस दौरान अधिवक्ता न्यायिक, रजिस्ट्रार, तहसील व क्लेक्ट्रेट सहित अन्य कोर्ट में काम नहीं करेंगे। शनिवार को बार एसोसिएशन देहरादून की ओर से आपात बैठक भी बुलाई है, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तराखंड राकेश गुप्ता ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन देहरादून में हो रहे धरना प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 12 नवंबर को बार काउंसिल आफ उत्तराखंड के सदन की वर्चुअल बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर राज्य सरकार की ओर से न्यायालय के भवन का निर्माण कराया जाता है तो उस परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण भी कराया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को ज्ञापन व प्रार्थनापत्र प्रेषित किया।