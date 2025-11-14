जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू पर दर्ज एफआईआर से बीएनएस की धारा 118(2) हटा दी गई है। जिसके चलते बार एसोसिएशन की ओर से हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

बता दें कि एडवोकेट संधू पर दर्ज एफआइआर के विरोध में वकील दो दिवसीय हड़ताल पर चल रहे थे। राज्य की सभी जिला बार एसोसिएशनें कल से सामान्य दिनों की तरह काम करेंगी।

जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एडवोकेट संधू से संबंधित मामले की डीआईजी फरीदकोट रेंज और एसएसपी मुक्तसर की देखरेख में निष्पक्ष जांच की गई है।

मेडिकल रिपोर्ट और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर से बीएनएस की धारा 118(2) हटा दी गई है। बार एसोसिएशन ने चल रही जांच में एसआईटी के साथ अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।