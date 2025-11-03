Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट, ई-रिक्शा चालक की हत्या

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:23 PM (IST)

    देहरादून में एक ई-रिक्शा चालक की मारपीट के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम बताई जा रही है, जिसने क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रेमनगर स्थित मोहनपुर में हत्या की घटना के बाद जांच क़रती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: प्रेमनगर स्थित स्मिथनगर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। ई-रिक्शा चालक अरुण कुमार उर्फ डीके ने दूसरे व्यक्ति पर ब्लेड से हमला किया। गुत्थम-गुत्थी में ई-रिक्शा चालक अरुण कुमार औंधे मुंह गिर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसे अंदरूनी चोट आईं। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक मृत्यु के असल कारणों का पता नहीं लग पाया है।

    पुलिस का कहना है कि अरुण कुमार के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए, उसकी नाक से खून निकला था। संभावना जताई जा रही है कि अरुण की गला घोंटकर हत्या की गई।

    इस मामले में पुलिस ने ब्लेड लगने से घायल युवक को हिरासत में ले लिया है, उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से मृतक अरुण कुमार के हाथ से ब्लेड भी बरामद हुआ है।


    सोमवार शाम करीब 5:30 बजे स्मिथनगर स्थित न्यू पेरिस हेयर ड्रेसर के बाहर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान ई-रिक्शा चालक अरुण कुमार उर्फ डीके ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया।

    इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक ने डीके के साथ मारपीट कर दी। इससे अरुण कुमार उर्फ डीके जमीन पर गिर गया। मृतक का मुंह टी शर्ट से ढक गया। संभावना जताई जा रही है कि डीके पर भी ब्लेड से हमला किया गया है। हालांकि, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टयता गला घोंटकर हत्या की बात सामने आ रही है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद हत्या के कारणों का पता चल सकेगा।


    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अरुण कुमार उर्फ डीके मूल रूप से पहाड़गंज, दिल्ली का रहने वाला था, जोकि काफी समय से स्मिथनगर, प्रेमनगर में रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि डीके का किसी बात को लेकर एक अन्य व्यक्ति से झगड़ा हुआ था।

    आपसी मारपीट में वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद मारपीट करने वाला मौके से फरार हो गया। मृतक अरुण कुमार की नाक से खून निकल रहा था। मौके पर फारेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं।

    पुलिस ने ब्लेड से घायल हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया

    एसएसपी ने बताया कि घटना में पुलिस ने ब्लेड से घायल हुए व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि डीके से पहले मारपीट हुई थी, इसी कारण उनकी रंजिश चल रही थी। वह दोनों सैलून के पास मिल गए और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के शरीर में ब्लेड से कई जगह पर चोटों के निशान हैं। उसके पहने कपड़ों में भी खून का लगा हुआ था।

    दो माह पूर्व ही जेल से छूटा था डीके

    10 जनवरी 2022 को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विंग नंबर पांच में बाबी सूद अपने दोस्त डीके व अन्य तीन युवकों के साथ पार्टी कर रहा था। अक्सर वह चारों साथ ही रहते थे। इसी बीच किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया और डीके ने बाबी को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसके गले पर चाकू से वार किए गए थे।

    बाबी को घायल अवस्था में प्रेमनगर स्थित संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। वहां से दून मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस हमले में बाबी की जान बच गई। पुलिस ने डीके विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद से डीके व उसके दो अन्य साथी जेल में बंद थे। दो माह पहले ही वह जेल से छूटा।

    आरोपित जाते हुए बोला, पुलिस को बुलाओ

    घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि डीके सोमवार शाम को सैलून में गया और वहां पर दाढ़ी कटवाई और बालों पर कलर लगवाया। इसके बाद वह बाहर आया तो आरोपित से उसका आमना-सामना हो गया। उस समय अरुण कुमार उर्फ डीके के हाथ में ब्लेड था, जिसने ब्लेड से आरोपित पर हमला कर दिया।

    आरोपित घटना के बाद पैदल ही वहां से निकल गया और चिल्लाने लगा कि पुलिस को बुलाओ। घटना के बाद सीओ प्रेमनगर रीना राठौर, थानाध्यक्ष कुंदन राम व पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और लोगों को पूछताछ की। इस दौरान पुलिस सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अपने साथ ले गई।

    यह भी पढ़ें- देहरादून की शांत वादियों में शर्मनाक हरकत, स्कूल से लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़

    यह भी पढ़ें- देहरादून का हिस्ट्रीशीटर बना रहा था सैनिकों के घरों को निशाना, 24 मुकदमे दर्ज