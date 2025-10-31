देहरादून की शांत वादियों में शर्मनाक हरकत, स्कूल से लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़
देहरादून के कारगी चौक पर स्कूल से लौट रही छात्राओं के साथ बेकरी कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने छात्राओं को बेकरी के अंदर ले जाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कारगी चौक के निकट स्कूल से लौट रही छात्राओं के साथ बेकरी में काम करने वाले तीन आरोपितों ने छेड़छाड़ कर दी। आरोपित छात्राओं को जबरन बेकरी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान शोर मचने पर लोग एकत्र हो गए। इस दौरान दो आरोपितों को पकड़ लिया जबकि एक फरार हो गया। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है जबकि फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। घटना के बाद पहुंचे भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और बेकरी सीज करने की मांग की।
पुलिस को दी तहरीर में दो महिलाओं ने बताया कि शु्क्रवार को उनकी पुत्री स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में 5 स्टार नाम से बेकरी है, जहां पर काम करने वाले तीन युवक अकसर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वीडियो बनाते हैँ। उनकी पुत्री जब स्कूल से घर आ रही थी तो आरोपित अमित, मोइनुद्दीन व महफूज ने उनका रास्ता रोका उन्हें बेकरी के अंदर ले जाने की कोशिश की। आरोपितों ने बच्चियों के साथ गंदी हरकत करते हुए उनका हाथ पकड़ा।
शोर मचने पर वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और इनमें से अमित व महफूज को पुलिस ने पकड़ लिया जबकि तीसरा आरोपित मोइनुद्दीन घटनास्थल से फरार हो गया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि आरोपित अमित व मजफूज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है वहीं फरार चल रहे मोइनुद्दीन की तलाश की जा रही है। बताया कि आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पहले भी बच्चियों के साथ कर चुके हैं छेड़छाड़
एक महिला ने बताया कि स्कूल से लौट रही बच्चियों के साथ आरोपित पहले भी छेड़छाड़ कर चुके हैं। पहले तो उन्हें समझाया गया था, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरे और शुक्रवार को एक बार फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने बेकरी के बाहर खूब हंगामा किया। इसके चलते काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने घटनास्थल पर ही शिकायतपत्र लेकर तत्काल मुकदमा दर्ज किया।
