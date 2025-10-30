देहरादून का हिस्ट्रीशीटर बना रहा था सैनिकों के घरों को निशाना, 24 मुकदमे दर्ज

जागरण संवाददाता, रानीखेत। दो सैन्य कर्मियों के आवास से जेवरात पार करने वाला देहरादून का हिस्ट्रीशीटर निकला। उसके विरुद्ध राजधानी के क्लेमनटाउन थाने व अन्य राज्यों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। सीओ के अनुसार बेहद शातिर किस्म का यह हिस्ट्रीशीटर सैन्य क्षेत्रों को ही निशाना बनाता है।

आरोपित के पास से पुलिस ने साढ़े तीन लाख के आभूषण और 15458 रुपये कैश बरामद कर लिए हैं। उसे कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छावनी क्षेत्र में बीती 27 अक्टूबर को यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। यहां मंदिर लाइन स्थित सैन्य आवास में रहने वाले सेना के कर्मचारी अमरदीप शर्मा ने कोतवाली में तहरीर दी थी। सैन्य कर्मी के अनुसार चोरों उसके साथ ही पड़ोसी के घर ताला तोड़ सोने चांदी के आभूषण व रुपये उडा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

80 सीसीटीवी कैमरे खंगाले चूंकि सैन्य कर्मियों के आवास में दुस्साहसिक वारदात की गई थी, इसलिए पुलिस इसमें किसी हार्डकोर अपराधी के हाथ होने का अंदेशा जता जांच में जुटी। एसएसआई कमाल हसन को जिम्मा दिया गया। बाजार व नगर समेत आसपास के करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। गांधी चौक व आसपास के सीसीटीवी कैमरे पर एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस का शक गहराया। जूम कर संदिग्ध के चेहरे की फोटो सभी कोतवाली व थानों को भेजी गई। तब आरोपित के करीब पहुंचने का रास्ता मल गया। पता लगा कि आरोपित देहरादून का शातिर है।

देहरादून से किया गिरफ्तार सीओ विमल प्रसाद के अनुसार टीम गठित कर दबिश दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले युवक संतोष सिंह रावत उर्फ (माहते) पुत्र धीरज सिंह रावत को बुधवार की देर शाम नई बस्ती टावर के पास क्लेमेनटाउन देहरादून से गिरफ्तार किया गया। बताया कि अभियुक्त संतोष शातिर किस्म का अपराधी व क्लेमनटाउन थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके विस्द्ध जिला देहरादून के अलावा उसके खिलाफ चोरी के 24 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी ने चोरी की घटना को अकेले ही अंजाम दिया था।