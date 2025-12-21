Language
    स्नैपचैट से हुई मथुरा की युवती से दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म; पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    देहरादून में मथुरा की युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित बिहार का रहने वाला है और देहरादून मे ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: शादी का झांसा देकर मथुरा की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। उसे रविवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वह देहरादून के एक निजी संस्थान से फार्मेसी की पढ़ाई कर चुका है।

    थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदनराम ने बताया कि मथुरा (उत्तर प्रदेश) निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि रोहित (24 वर्ष) निवासी देवन बीघा, थाना शाहपुर जिला नवादा (बिहार) ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।

    रोहित बीते वर्ष सिंहनीवाला स्थित एक कालेज में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। युवती ने बताया कि स्नैपचैट के माध्यम से उसकी रोहित से दोस्ती हुई। शिकायत के अनुसार, रोहित से लगातार उसकी बात हो रही थी।

    इसी बीच रोहित ने उसे ट्रेन से मथुरा से सहारनपुर बुलाया और बाइक से देहरादून ले लाया। यहां झाझरा, प्रेमनगर में किराये के कमरे में तीन दिन तक रखा।

    इस दौरान रोहित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद रोहित ने युवती को दोबारा देहरादून बुलाया व एक सप्ताह तक अपने साथ रखते हुए दुष्कर्म करता रहा।

    युवती ने बताया कि सितंबर 2024 में उसके परिवार ने रोहित के घर जाकर शादी की बात की, लेकिन रोहित के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने बिहार के नवादा में जीरो एफआइआर दर्ज कराई। वहां से मुकदमा देहरादून के प्रेमनगर थाने को ट्रांसफर किया गया।

