रोहतक में दुष्कर्म व लिव इन में रहने की झूठी शिकायत, पुलिस ने आरोपी महिला पर दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, रोहतक। एक महिला को पड़ोसी युवक के खिलाफ दुष्कर्म व लिव इन में रहने की झूठी शिकायत देना महंगा पड़ गया। जांच में सामने आया कि महिला ने शादी करने व साथ रहने के लिए झूठी शिकायत दी है। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना शिवाजी कॉलोनी प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि एक मई 2025 को शिवाजी कॉलोनी एऱिया की महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति दिल्ली मे नौकरी करता है। महिला की दो बेटियां हैं। महिला के पडोस में रहने वाले युवक के साथ करीब 5 साल पहले बोलचाल शुरु हुई। युवक दूधिया का काम करता था।

महिला की शिकायत के अनुसार युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए व लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कागजात तैयार करवाए। जो महिला को डरा धमका कर मारपीट कर महिला के साथ जबरदस्ती की व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। युवक ने महिला के पति व बच्चों की धमकी दी।