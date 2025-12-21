Language
    रोहतक में दुष्कर्म व लिव इन में रहने की झूठी शिकायत, पुलिस ने आरोपी महिला पर दर्ज किया केस

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    हरियाणा के रोहतक में एक महिला पर अपने पड़ोसी के खिलाफ बलात्कार और लिव-इन रिलेशनशिप की झूठी शिकायत दर्ज कराने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में ...और पढ़ें

    दुष्कर्म व लिव इन में रहने की झूठी शिकायत देने पर महिला पर केस।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। एक महिला को पड़ोसी युवक के खिलाफ दुष्कर्म व लिव इन में रहने की झूठी शिकायत देना महंगा पड़ गया। जांच में सामने आया कि महिला ने शादी करने व साथ रहने के लिए झूठी शिकायत दी है। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    थाना शिवाजी कॉलोनी प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि एक मई 2025 को शिवाजी कॉलोनी एऱिया की महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति दिल्ली मे नौकरी करता है। महिला की दो बेटियां हैं। महिला के पडोस में रहने वाले युवक के साथ करीब 5 साल पहले बोलचाल शुरु हुई। युवक दूधिया का काम करता था।

    महिला की शिकायत के अनुसार युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए व लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कागजात तैयार करवाए। जो महिला को डरा धमका कर मारपीट कर महिला के साथ जबरदस्ती की व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। युवक ने महिला के पति व बच्चों की धमकी दी।

    युवक ने अपने साथ किराये के मकान पर महिला व उसकी दो लडकियों के साथ रहा। युवक ने लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने लिव इन रिलेशनशिप के कागजात तैयार करवाए। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला सहमति से लिव इन में रह रही थी। महिला ने युवक से शादी करने व साथ रहने के लिए झूठी शिकायत दी। झूठी शिकायत देने पर महिला के खिलाफ 217 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।