राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपेारेशन लिमिटेड ने राज्यभर में स्मार्ट मीटर लगाने के काम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसकी वजह वह 20 हजार डेमेज मीटर हैं, जिन्हें दरकिनार कर नए कनेक्शनों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दिए जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, फुंंकने या खराब होने वाले मीटरों के मामलों में उपभोक्ता महीनों से नए स्मार्ट मीटर का इंतजार कर रहे थे। कई बार चेताने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर यूपीसीएल ने सभी नए कनेक्शनों और पुराने मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है।

यूपीसीएल ने अपने आदेश में कहा कि स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य फिलहाल पूरी तरह बंद रहेगा। मुख्य अभियंता (परिचालन) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली सभी एजेंसियां अगले आदेश तक कोई नया स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं करेंगी। स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी सभी शिकायतों और समस्याओं की समीक्षा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।