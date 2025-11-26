आखिर क्यों? UPCL ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया स्मार्ट मीटर लगाने का काम, ये है वजह
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया है। तकनीकी खामियों और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में अनावश्यक वृद्धि हो रही है। UPCL का कहना है कि समस्याओं का समाधान निकालकर जल्द ही दोबारा काम शुरू किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपेारेशन लिमिटेड ने राज्यभर में स्मार्ट मीटर लगाने के काम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसकी वजह वह 20 हजार डेमेज मीटर हैं, जिन्हें दरकिनार कर नए कनेक्शनों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दिए जा रहे थे।
वहीं, फुंंकने या खराब होने वाले मीटरों के मामलों में उपभोक्ता महीनों से नए स्मार्ट मीटर का इंतजार कर रहे थे। कई बार चेताने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर यूपीसीएल ने सभी नए कनेक्शनों और पुराने मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है।
यूपीसीएल ने अपने आदेश में कहा कि स्मार्ट मीटर स्थापित करने का कार्य फिलहाल पूरी तरह बंद रहेगा। मुख्य अभियंता (परिचालन) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली सभी एजेंसियां अगले आदेश तक कोई नया स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं करेंगी। स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी सभी शिकायतों और समस्याओं की समीक्षा के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
राज्यभर में इंस्टालेशन स्थगित
देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल समेत राज्य के सभी विद्युत वितरण मंडलों में स्मार्ट मीटर इंस्टालेशन रोक दिया गया है। अगले आदेश तक यह स्थिति जारी रहेगी। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्या ने बताया कि शिकायतों के पूरी तरह निस्तारित होने के बाद ही नए मीटर लगाए जाएंगे।
