स्मार्ट मीटर के बिल पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, बिजली उपभाेक्ताओं को मिलेगा फायदा
कासगंज में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसलिए, विभाग ने किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा शुरू की है। विशेष सचिव ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं, जिसका उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। यह स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है।
जागरण संवाददाता, कासगंज। बिजली विभाग इन दिनों जिले में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। बिजली का बिल भी समय से पहुंच रहा है। लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली का बिल एकमुश्त जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसके लिए विभाग ने बिल किश्तों में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। विशेष सचिव ने जिला मुख्यालयों को पत्र भेजे हैं।
जिले में भी बिजली विभाग को पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया लागू की जाएगी। विशेष सचिव राजकुमार ने लिखित पत्र में कहा है कि सभी जिलों में उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। एक मुश्त बिजली का बिल उपभोक्ता जाम नहीं कर पा रहे है। इसके लिए विभाग ने एक मुश्त योजना को हटाकर किस्तों में बिजली का बिल जमा करने का प्रावधान लागू किया है। जिले में भी यह प्रक्रिया लागू हो गई है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र वार्ष्णेय और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है जो सराहनी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।