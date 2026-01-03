स्मार्ट मीटर का कमाल, एक ही दिन में 390 करोड़ रुपये के विद्युत बिल जारी

यह राशि यूपीसीएल के औसत मासिक राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत है, जो स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली की कार्यक्षमता, सटीकता एवं विश्वसनीयता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।



स्मार्ट मीटरों के माध्यम से रीयल-टाइम खपत की जानकारी उपलब्ध होने से अनुमान आधारित अथवा विलंबित बिलिंग की समस्या में प्रभावी कमी आई है। स्वचालित प्रणाली के चलते मानवीय हस्तक्षेप एवं त्रुटियों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनी है। इसका सकारात्मक प्रभाव न केवल निगम की वाणिज्यिक दक्षता पर पड़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास में भी वृद्धि हुई है।



उपभोक्ता सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यूपीसीएल द्वारा विद्युत बिल पंजीकृत उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर बिल प्राप्त हो रहा है और भुगतान प्रक्रिया सरल, त्वरित एवं डिजिटल बन रही है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं को अभी यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, वे यूपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर पंजीकृत करा सकते हैं।



इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में ही त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीसीएल द्वारा राज्य के विभिन्न जनपदों में विद्युत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।