    मीटर की रीडिंग के समय बिजली बिल राहत योजना के पात्र लोगों को मिलेगा मैसेज, दूसरे चरण की तैयारी शुरू

    By Dhananjay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    बिजली बिल राहत योजना के दूसरे चरण में मीटर रीडर अब उपभोक्ताओं को मौके पर ही पात्रता की जानकारी देंगे। उनकी डिवाइस से निकलने वाली रसीद पर लिखा आएगा कि ...और पढ़ें

    रीडिंग के समय बिजली बिल राहत योजना के पात्र लोगों को मिलेगा मैसेज।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बिजली बिल राहत योजना के तहत अब मीटर रीडर बता सकेंगे की उपभोक्ता योजना का लाभ पा सकता है या नहीं। रीडिंग निकालते रसीद पर लिखकर आएगा कि ‘बधाई हो आप बिजली बिल राहत योजना के पात्र हैं। ’ योजना के तहत द्वितीय चरण की शुरूआत में यह डिवाइस काम करना शुरू कर देगा।

    प्रथम चरण में तीन जनवरी तक चले अभियान में मीटर रीडरों के डिवाइस में यह व्यवस्था नहीं थी। इस नई व्यवस्था से ऐसे उपभोक्ता जो कतिपय कारणों से बिजली बिल काउंटर तक जाकर अपने कनेक्शन के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे कि वह योजना का लाभ पाएंगे या नहीं।

    अब उनको घर बैठे पता चल जाएगा, जब संबंधित मीटर रीडर बिल निकाल कर देगा। अभी बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको योजना के प्रचार- प्रसार के बावजूद यह नहीं पता है कि वह छूट की श्रेणी में है या नहीं।

    इसमें लोग अनपेड का मानक है कि 31 मार्च के पहले जिन्होंने कभी बिल जमा किया हो वह छूट की श्रेणी में नहीं है लेकिन, ऐसे उपभोक्ता भी बिल काउंटर पर पहुंच रहे हैं। यहीं नहीं योजना में घरेलू दो किलोवाट व वाणिज्यिक कनेक्शन में एक किलोवाट पर छूट देय है। शहरी क्षेत्र में दो किलोवाट के उपभोक्ता बहुत कम है।

    ज्यादातर कनेक्शनों पर भार क्षमता वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत से संयोजन ऐसे हैं जिनपर भार बढ़ाए गए हैं। इन कनेक्शनों पर लगे मीटर से रीडिंग लेते समय अब आसानी से पता चल सकेगा कि वह इस योजना के पात्र हैं या नहीं।

    बिजली विभाग मीटर रीडरो को योजना के प्रचार-प्रसार में पहले ही जोड़ रखा है। अब नई डिवाइस से योजना के लाभार्थी काे चिंहित करते हुए मीटर रीडर बिल राहत योजना में बिल जमा करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।