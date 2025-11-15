Language
    Bla-Bla App पर सीट बुक करते हैं तो सावधान! बुकिंग के बाद हो रहा संगीन अपराध

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    Bla-Bla App से सीट बुक करते समय सावधानी बरतें। यात्रियों के साथ गंभीर अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। यात्रा करते समय सतर्क रहें, अनजान लोगों पर भरोसा न करें और अपनी यात्रा की जानकारी परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। सुरक्षा उपायों का पालन करके यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

    बला-बला एप पर सीट बुक कर स्मैक तस्करी करने वाला दबोचा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। एसटीएफ उत्तराखंड ने बला-बला एप पर सीट बुक कर स्मैक तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान राहुल निवासी धर्मशानगली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपित के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि बरेली से बला-बला एप के जरिये एक कार में सीट बुक कर नशा तस्कर के आने की सूचना मिली। एनटीएफ ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह डोईवाला क्षेत्र में कार में बैठे आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित से 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

    पूछताछ में पता लगा कि उसने बरेली से राशिद नाम के तस्कर से स्मैक खरीदी थी। जिसे महंगे दाम पर बेचने के लिए दून ला रहा था। पुलिस आरोपित राशिद के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

