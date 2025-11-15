Bla-Bla App पर सीट बुक करते हैं तो सावधान! बुकिंग के बाद हो रहा संगीन अपराध

जागरण संवाददाता, देहरादून। एसटीएफ उत्तराखंड ने बला-बला एप पर सीट बुक कर स्मैक तस्करी करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान राहुल निवासी धर्मशानगली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपित के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

