जागरण संवाददाता, किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए बरेली के एक नशा तस्कर सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की है। इन तीनों के विरुद्ध विभिन्न थानों में नशा तस्करी से संबंधित मामले पहले से पंजीकृत हैं। ये सभी लंबे समय से नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करी में संलिप्त रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने नशा कारोबार में सक्रिय लोगों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। एसओ पुलभट्टा प्रदीप मिश्रा ने बताया कि बरेली के शातिर नशा तस्कर आसिफ, सुरेंद्र सिंह और गुरसेवक उर्फ बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आसिफ, जो इस गिरोह का सरगना है, अपने साथियों को स्मैक उपलब्ध कराता था। ये तीनों मिलकर ऊधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना रहे थे।