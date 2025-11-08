यूपी के नशा तस्करों पर उत्तराखंड में एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज
पुलभट्टा पुलिस ने बरेली के एक नशा तस्कर समेत तीन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये तीनों नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में नशा तस्करी में शामिल थे और युवाओं को नशे का आदी बना रहे थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना आसिफ समेत अन्य तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए बरेली के एक नशा तस्कर सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत की है। इन तीनों के विरुद्ध विभिन्न थानों में नशा तस्करी से संबंधित मामले पहले से पंजीकृत हैं। ये सभी लंबे समय से नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जनपद में नशा तस्करी में संलिप्त रहे हैं।
पुलिस ने नशा कारोबार में सक्रिय लोगों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। एसओ पुलभट्टा प्रदीप मिश्रा ने बताया कि बरेली के शातिर नशा तस्कर आसिफ, सुरेंद्र सिंह और गुरसेवक उर्फ बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आसिफ, जो इस गिरोह का सरगना है, अपने साथियों को स्मैक उपलब्ध कराता था। ये तीनों मिलकर ऊधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना रहे थे।
पुलिस ने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। आसिफ के विरुद्ध 2019 से लेकर 2025 तक कई मामले पंजीकृत हैं। सुरेंद्र और गुरसेवक के विरुद्ध भी कई मामले चल रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अन्य नशा तस्करों को भी चिह्नित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
