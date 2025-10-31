जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। बहेड़ी बरेली के व्यक्ति से एमडीएमए और स्मैक लाकर रुद्रपुर बगवाड़ा मंडी में सप्लाई करने आ रहे तस्कर को पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 37.44 ग्राम एमडीएमए (मैथामैफ्टामाईन) और 12.09 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। बाद में पुलिस ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। जबकि एमडीएमए और स्मैक उपलब्ध कराने वाले बाबी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि गुरुवार देर रात पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गश्त पर थी। इस दौरान टीम बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में हाइवे पर पुलिस टीम चेकिंग करने लगी। इस बीच एक युवक किच्छा की ओर से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। यह देख पुलिस कर्मियों ने उसे रूकने का इशारा किया तो वह तेजी से भागने लगा। जिस पर पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा कर दबोच लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम चाटो पिपलिया, चौकी भुड़िया थाना बहेड़ी बरेली निवासी शाहवेज अहमद पुत्र मंजूर अहमद बताया। तलाशी में उसके पास से पुलिस कर्मियों को 37.44 ग्राम एमडीएमए (मैथामैफ्टामाईन) और 12.09 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में उसने बताया कि बरामद एमडीएमए वह मंकरा फरदिया बहेड़ी बरेली निवासी बाबी विर्क से लाया है। बाबी विर्क के कहने पर उसे एमडीएमए और स्मैक बगवाडा मंडी के पास किसी व्यक्ति को देने के लिए कहा था।