    उत्तराखंड में चल रहा प्री एसआईआर, वोटर्स और बीएलओ की मदद करेगा 'बैग' तैयार

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    उत्तराखंड में प्री एसआईआर चल रहा है, जिसका उद्देश्य वोटर्स और बीएलओ की मदद करना है। यह कार्यक्रम मतदाता जानकारी और चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लि ...और पढ़ें

    दिसंबर अंत तक सभी जिलों में बैग के गठन की है तैयारी। प्रतीकात्‍मक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। प्री एसआईआर शुरू हो चुका है। अब मतदाताओं को जागरूक करने और अभियान को गति देने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बूथ अवेयरनेस कैंप (बैग) का गठन करने की तैयारी कर रहा है।

    इसमें बूथ स्तर पर जागरूकता बढ़ाने को बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ, सरकारी कर्मचारी व बीएलए को शामिल किया जाएगा। बैग एसआईआर के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन में बीएलओ की मदद भी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिलों के हर बूथ में बैग गठित करने के निर्देश दिए हैं।

    प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के फरवरी अंत अथवा मार्च से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। एसआईआर में मतदाता सूची का नए सिरे से सत्यापन किया जाना है। उद्देश्य यह कि मतदाता सूची में सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जा सके और सूची में मतदाताओं के दोहराव से भी बचा जा सके। इसके लिए इस समय प्री एसआईआर शुरू हो गया है। बीएलओ वर्ष 2003 की मतदाता सूची का वर्ष 2005 की मतदाता सूची से मिलान कर रहे हैं। इस कार्य को लेकर मतदाताओं के मन में कई शंकाएं भी जन्म ले रही हैं। मतदाताओं की इन शंकाओं के समाधान और जागरूकता के लिए अब बैग गठित होगा।

    इसमें बीएलओ सुपरवाइजर पांच से 10 बूथ तक में अध्यक्ष होगा। सभी बीएलओ इसमें सदस्य सचिव की भूमिका में रहेंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के ग्रुप सी स्तर के कार्मिक इसके सदस्य रहेंगे। सभी पार्टियों के बीएलए को इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

    सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास ने बताया कि इसके लिए सभी जिलों को आदेश भेज दिए गए हैं। दिसंबर अंत तक इनके सक्रिय होने की उम्मीद है।

