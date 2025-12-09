SIR Updates: यूपी के इस शहर में मतदाता सूची में शामिल 25 फीसद लोग संदिग्ध, काटे जाएंगे नौ लाख से ज्यादा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर (Kanpur) में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। सोमवार तक जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कुल 35,38,261 मतदाताओं में से 35,38,105 लोगों तक गणना पत्र तो पहुंच गए, लेकिन सुधार कार्य में कई अहम चरण अब भी अधूरे हैं।

सबसे बड़ा मुद्दा मैपिंग का है। आंकड़ों के अनुसार 11,41,320 मतदाताओं की मैपिंग अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जो कुल मतदाताओं का करीब 32 प्रतिशत हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि मैपिंग कार्य में तेजी लाने के लिए बीएलओ को सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि सभी मतदाताओं का लोकेशन-आधारित सत्यापन समय पर पूरा हो सके। इस बीच बीएलओ ने 26,65,025 गणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर अपलोड भी कर दिए हैं, जो लगभग 74 प्रतिशत है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रपत्र अब भी सत्यापित नहीं हो सके हैं।