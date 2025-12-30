पुलिस चौकी में सांभर हिरण घुसने से मची अफरा-तफरी, बाहर निकालने में पुलिस के छूटे पसीने
देहरादून के कुल्हाल पुलिस चौकी में एक सांभर घुस गया, जिससे पुलिसकर्मियों को उसे बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घने कोहरे के कारण वन्यजीवों के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। हिमाचल बॉर्डर की कुल्हाल पुलिस चौकी में रविवार देर शाम एक सांभर घुस गया, जिसे बाहर निकालने में पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच चौकी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाया और सांभर को बाहर निकाला।
ग्रामीणों ने बताया घने कोहरे के कारण हाथी और अन्य वन्य जीव रास्ता भटककर पुलिस चौकी तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि कुल्हाल चौकी के निकट कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज का आरक्षित वन क्षेत्र है। तीन दिन पहले एक हाथी भी रास्ता भटककर चौकी के बाहर पहुंच गया था, जिसे शोर मचाकर जंगल की ओर भगाया गया।
वन्य जीवों के बार-बार आबादी के निकट आने के कारण तिमली रेंज की टीम रात्रि गश्त कर रही है। रविवार देर शाम सांभर के चौकी में घुसने से पुलिस कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, वे भी मौके पर पहुंच गए।
चौकी प्रभारी विवेक भंडारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोहरे के कारण वन्य जीव चौकी के पास आ रहे हैं। सांभर को बाहर निकालने पर वह वापस जंगल में चला गया।
यह भी पढ़ें- यूपी में बाघ ने नेपाली महिला को बनाया निवाला, जंगल में मिला क्षत-विक्षत शव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।