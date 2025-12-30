पुलिस चौकी में सांभर हिरण घुसने से मची अफरा-तफरी, बाहर निकालने में पुलिस के छूटे पसीने

जागरण संवाददाता, देहरादून। हिमाचल बॉर्डर की कुल्हाल पुलिस चौकी में रविवार देर शाम एक सांभर घुस गया, जिसे बाहर निकालने में पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच चौकी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाया और सांभर को बाहर निकाला।

ग्रामीणों ने बताया घने कोहरे के कारण हाथी और अन्य वन्य जीव रास्ता भटककर पुलिस चौकी तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि कुल्हाल चौकी के निकट कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज का आरक्षित वन क्षेत्र है। तीन दिन पहले एक हाथी भी रास्ता भटककर चौकी के बाहर पहुंच गया था, जिसे शोर मचाकर जंगल की ओर भगाया गया।