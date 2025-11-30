देहरादून के इस इलाके में सर्दी में बढ़ गए सड़क हादसे, 21 दिन में नौ की मौत

जागरण संवाददाता, विकासनगर। सर्दी बढ़ने के साथ ही सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ गया है। नवंबर में 21 दिन के भीतर क्षेत्र में हुए आठ सड़क हादसों में नौ लोग अपनी जान गवां चुके हैं। वहीं कई लोग घायल हो चुके हैं। हरिपुर कोटी मीनस स्टेट हाईवे पर दस दिन में दो लोडर वाहन हादसे का शिकार हो चुके हैं। सर्दी में चालक को झपकी आना हादसे की वजह बन रही है। आठ में से छह सड़क हादसे रात में ही हुए हैं। दरअसल अन्य राज्यों की कृषि मंडियों में उपज पहुंचाने के लिए चालक रात में ही निकलते हैं।