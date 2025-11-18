Language
    विकासनगर में हरबर्टपुर बिजली घर से जुड़े फीडरों में आज 8 घंटे गुल रहेगी बिजली

    By Rajesh Panwar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पैनल परिवर्तन और ट्रिपल एसी कंडक्टर लगाने के कारण हरबर्टपुर और रुद्रपुर बिजली घरों से जुड़े क्षेत्रों में आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन बिजली घरों से तिमली, जमनीपुर, ढकरानी, टाउन और रुद्रपुर फीडर जुड़े हैं। अधिकारियों के अनुसार हरबर्टपुर बिजली घर में काम अधूरा होने से मंगलवार को भी बिजली कटौती जारी रहेगी।    

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। बिजली घरों में पैनल परिवर्तन और ट्रिपल एसी कंडक्टर डालने के चलते हरबर्टपुर व रुद्रपुर बिजली घर से जुड़े क्षेत्रों में आठ घंटे तक बिजली गुल रहने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। दोनों बिजली घरों से तिमली, जमनीपुर, ढकरानी, टाउन व रुद्रपुर फीडर जुड़े हुए हैं। निगम के अधिकारियों ने बताया कि हरबर्टपुर बिजली घर से जुड़े फीडरों में मंगलवार को भी बिजली गुल रहेगी, क्योंकि वहां पर अभी पैनल परिवर्तन आदि काम शेष है।

    वहीं रुद्रपुर बिजली घर से जुड़े फीडर पर कार्य के चलते रोजाना 25 नवंबर तक सुबह दस बजे से सायं चार बजे तक बिजली गुल रहेगी। अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित रहने के बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई है।

    इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली

    तिमली फीडर से जुड़े तिमली, धर्मावाला, आदूवाला, कुंजा, कुल्हाल, शाहपुर, कल्याणपुर, प्रतीतपुर, जुडली, फतेहपुर आदि क्षेत्रों में, जमनीपुर फीडर से जुड़े जमनीपुर, जमनीपुर तप्पड़, एटनबाग, लक्खनवाला, भगत सिंह कालोनी, फतेहपुर ग्रांट, बैरागीवाला, नया गांव, जस्सोवाला, ढकरानी और टाउन फीडर से जुड़े हरबर्टपुर, कोर्ट रोड, गुडरिच, ढालीपुर, ढकरानी, मुख्य बाजार हरबर्टपुर, देहरादून रोड व विकासनगर रोड क्षेत्र व रुद्रपुर क्षेत्र में बिजली गुल रहने से उपभोक्ता परेशान रहे। ऊर्जा निगम के उप खंड अधिकारी हरबर्टपुर विकास भारती के अनुसार सर्दियों में विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए पैनल परिवर्तन आदि कार्य कराया जा रहा है।