विकासनगर में हरबर्टपुर बिजली घर से जुड़े फीडरों में आज 8 घंटे गुल रहेगी बिजली

जागरण संवाददाता, विकासनगर। बिजली घरों में पैनल परिवर्तन और ट्रिपल एसी कंडक्टर डालने के चलते हरबर्टपुर व रुद्रपुर बिजली घर से जुड़े क्षेत्रों में आठ घंटे तक बिजली गुल रहने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। दोनों बिजली घरों से तिमली, जमनीपुर, ढकरानी, टाउन व रुद्रपुर फीडर जुड़े हुए हैं। निगम के अधिकारियों ने बताया कि हरबर्टपुर बिजली घर से जुड़े फीडरों में मंगलवार को भी बिजली गुल रहेगी, क्योंकि वहां पर अभी पैनल परिवर्तन आदि काम शेष है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं रुद्रपुर बिजली घर से जुड़े फीडर पर कार्य के चलते रोजाना 25 नवंबर तक सुबह दस बजे से सायं चार बजे तक बिजली गुल रहेगी। अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित रहने के बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई है।