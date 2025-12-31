Rishikesh Violence: डोईवाला इंस्पेक्टर करेंगे ऋषिकेश में हुए बवाल की जांच, 600 लोगों पर केस दर्ज
ऋषिकेश वन भूमि विवाद में हुई हिंसा की जांच अब डोईवाला इंस्पेक्टर प्रदीप राणा करेंगे। बवाल के बाद गिरफ्तार छह आरोपितों में से चार को न्यायिक हिरासत में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण को लेकर हुए बवाल के मामले में अब जांच डोईवाला कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप राणा करेंगे। बवाल के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार छह आरोपितों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। चार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दो आरोपितों को गिरफ्तारी का आधार लिखित में नहीं बताने पर उनकी रिमांड मंजूर नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक टीमें खाली पड़ी वन भूमि का सर्वे कर रही थी। शुक्रवार से सर्वे शुरू हुआ था। रविवार को सर्वे का विरोध करने वाले लोगों ने हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। घंटों बाद भी रेलवे ट्रैक को नहीं खोला गया। पुलिस ने जब ट्रैक पर बैठे लोगों को हटाना शुरू किया तो भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। जिसमें कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने भीड़ को उकसाने के आरोप में आठ लोगों को नामजद किया था।
पथराव करने में भी 600 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट इस मुकदमे में वादी हैं। इसलिए जांच दूसरी कोतवाली भेजी गई। पहले जांच रायवाला इंस्पेक्टर आरएस खोलिया को सौंपी गई थी। अब यह जांच डोईवाला कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप राणा करेंगे। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार छह आरोपितों को सोमवार शाम रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।
कोर्ट ने संदीप भंडारी, सुदेश भट्ट, योगेश डिमरी, सीताराम रणाकोटी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि जहांगीर आलम और गंगा प्रसाद की रिमांड खारिज कर दी। उन्हें गिरफ्तारी का आधार लिखित में न बताए जाने पर रिमांड नामंजूर हुई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर प्रदीप राणा ने बताया कि मामले में नामजद अन्य आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अज्ञात लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
