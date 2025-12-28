ऋषिकेश में वन सर्वे का विरोध तेज: मंशा देवी रेलवे फाटक पर जाम, दो ट्रेनें रोकी गईं; पांच किमी तक लगा जाम
ऋषिकेश में वन सर्वे के विरोध में मंशा देवी रेलवे फाटक पर लोगों ने जाम लगा दिया। इसके चलते गंगानगर एक्सप्रेस और कोच्चिवाली एक्सप्रेस सहित दो ट्रेनें ट् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: मंशा देवी रेलवे फाटक पर रविवार को वन सर्वे के विरोध में लोगों ने जाम लगा दिया, जिसके कारण ऋषिकेश से रवाना हुई दो ट्रेनें ट्रैक पर रोकनी पड़ीं। गंगानगर एक्सप्रेस को मंशा देवी फाटक से कुछ दूरी पर और कोच्चिवाली एक्सप्रेस को वीरभद्र स्टेशन पर रोका गया। वहीं, कई प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी शुरू कर दिया। रेलवे संपत्तियों पर पत्थर फेंककर क्षति पहुंचाई गई है। इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया है।
स्थानीय लोगों ने बापू ग्राम के समीप नंदू फार्म में भी एनएच के पास वाहनों को आंतरिक मार्ग पर जाने से रोक दिया। इसके कारण ऋषिकेश से लेकर आईडीपीएल गेट नंबर दो तक करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
वाहनों को आगे बढ़ने में भारी परेशानी हुई। रविवार को वन सर्वे का तीसरा दिन था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कई क्षेत्रों में विभागीय टीमों को अंदर जाने नहीं दिया। जाम और विरोध के कारण रेलवे ट्रैक पर ट्रेन संचालन पूरी तरह प्रभावित रहा।
