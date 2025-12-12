Uttarakhand: ट्यूशन को निकली दो किशोरियां लापता, महिला आयोग बोला- जल्द ढूंढे पुलिस
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने दो किशोरियों के लापता होने के मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ऋषिकेश से ट्यूश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: दो किशोरियों के अचानक लापता होने के मामले का उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष की ओर से पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, किशोरियों की सकुशल बरामदगी के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा है।
लक्ष्मणझूला ऋषिकेश से ट्यूशन के लिए निकली 13 व 14 वर्ष की दो किशोरियां अचानक लापता हो गई हैं। शुक्रवार को मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसओ लक्ष्मणझूला से फोन पर वार्ता कर प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही हर सूचना का तुरंत फालोअप देने के लिए कहा है।
वहीं, ऋषिकेश एसओ ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में सामने आया है कि दोनों किशोरियां किसी लड़के के संपर्क में थीं। पुलिस लोकेशन और काल डिटेल्स भी ट्रेस कर रही है।
जानकारी में आया है कि दोनों किशोरियां जानकी पुल से विक्रम में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंची और हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में कपड़े बदले। उनकी अंतिम लोकेशन रामनगर में मिली है।
वहीं, पुलिस टीमें सक्रिय रूप से तलाश में जुटी हैं। तकनीकी सर्विलांस जारी है, जल्द दोनों किशोरियों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। अध्यक्ष कंडवाल ने कहा कि किशोरियों का किसी के बहकावे में आकर घर से निकल जाना गंभीर चिंता का विषय है। अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें।
