Haldwani: घर से ट्यूशन के लिए निकली नाबालिग, पहुंच गई अलीगढ़; बनाई अपहरण की कहानी

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। घर से ट्यूशन के बहाने निकली 16 साल की नाबालिग दोस्त से मिलने अलीगढ़ पहुंच गई। इसके बाद जब मां की याद आई तो उसने अपहरण की कहानी गढ़ दी। अलीगढ़ से ही नाबालिग ने मोबाइल से इमरजेंसी काल का इस्तेमाल कर पुलिस को बुला लिया और बताया कि उसका कोई अपहरण करके यहां ले आया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हल्द्वानी क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी 20 नवंबर की सुबह ट्यूशन जाने के बहाने घर से निकल गई। जब शाम तक किशोरी का फोन नहीं लगा और घर नहीं पहुंची तो मां का रो रोकर बुरा हाल हो गया। जिसके बाद किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। इधर, अलीगढ़ पुलिस ने जिले की पुलिस से संपर्क कर किशोरी को हल्द्वानी पहुंचा दिया।

पुलिस के अनुसार, हल्द्वानी में किशोरी को बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी) में पेश किया गया। जहां काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने अपने अपहरण की कहानी गढ़ी। फिर जब दोबारा किशोरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि इंस्टाग्राम में एक अलीगढ़ के किशोर से उसकी दोस्ती हुई थी। जिसके बाद वह 20 नवंबर को उससे मिलने अलीगढ़ पहुंच गई थी। जहां दोनों साथ रहे।