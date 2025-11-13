घर पर ट्यूशन पढ़ाने आए शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, बोला- किसी को बताया तो कर दूंगा बदनाम
गोरखपुर में एक ट्यूशन शिक्षक पर 15 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोपी, आलोक यादव, पिछले दो सालों से छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने आ रहा था। छात्रा के अकेले होने पर उसने छेड़छाड़ की। छात्रा ने विरोध कर चाची को बताया, जिसके बाद पुलिस ने आलोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पर पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घर में दो साल से ट्यूशन पढ़ाने आने वाले शिक्षक ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने विरोध कर किसी तरह खुद को छुड़ाया और चाची से पूरी आपबीती बताई। सूचना पर पहुंची रामगढ़ताल थाना पुलिस ने जांच करते हुए केस दर्ज किया। फिर आरोपित आलोक यादव को गिरफ्तार न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया।
घटना सोमवार की दोपहर की है। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह इलेक्ट्रीशियन हैं और पत्नी गृहिणी हैं। उनकी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा है। करीब दो वर्ष पहले पड़ोसी की सलाह पर उन्होंने ठूठीबारी, जनपद महराजगंज निवासी आलोक यादव को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा था। आलोक रामगढ़ताल क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और साथ ही घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाता था।
घटना के दिन दोपहर वह पत्नी के साथ अस्पताल में भर्ती बहन को देखने गए थे। घर पर बेटी अकेली थी। इसी बीच आरोपित पढ़ाने पहुंचा, बेटी से पूछा कि घर पर कोई नहीं है क्या? जब बेटी ने बताया कि माता-पिता बाहर गए हैं, तो वह पढ़ाई छोड़कर फब्तियां कसने लगा और उसे पकड़कर छेड़खानी करने लगा।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर में स्टंटबाजों का अड्डा बना निर्माणाधीन बाईपास, पकड़े गए दो युवक
बेटी के विरोध करने पर आरोपित ने बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद शोर मचाते हुए उसने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और चाची को घटनाक्रम की जानकारी दी। रामगढ़ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर पाक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धारा में केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।