घर पर ट्यूशन पढ़ाने आए शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, बोला- किसी को बताया तो कर दूंगा बदनाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घर में दो साल से ट्यूशन पढ़ाने आने वाले शिक्षक ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा ने विरोध कर किसी तरह खुद को छुड़ाया और चाची से पूरी आपबीती बताई। सूचना पर पहुंची रामगढ़ताल थाना पुलिस ने जांच करते हुए केस दर्ज किया। फिर आरोपित आलोक यादव को गिरफ्तार न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया।

घटना सोमवार की दोपहर की है। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह इलेक्ट्रीशियन हैं और पत्नी गृहिणी हैं। उनकी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा नौ की छात्रा है। करीब दो वर्ष पहले पड़ोसी की सलाह पर उन्होंने ठूठीबारी, जनपद महराजगंज निवासी आलोक यादव को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा था। आलोक रामगढ़ताल क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और साथ ही घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाता था।