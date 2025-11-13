गोरखपुर में स्टंटबाजों का अड्डा बना निर्माणाधीन बाईपास, पकड़े गए दो युवक

संवाद सूत्र, पीपीगंज। नयनसर टोल प्लाजा से भगवानपुर तक निर्माणाधीन बाइपास मार्ग इन दिनों युवाओं के लिए खतरनाक स्टंट और रील बनाने का केंद्र बन गया है। प्रतिदिन शाम के समय दर्जनों युवक-युवतियां ट्रैक्टर, जेसीबी और बाइक से जोखिम भरे करतब करते देखे जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर इनके वीडियो भी प्रसारित हुए हैं।

ग्रामीणों की शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद पीपीगंज पुलिस भी हरकत में आ गई है। बुधवार को पुलिस ने बाइपास मार्ग पर स्टंट कर रहे दो युवकों को पकड़कर शांतिभंग में कार्रवाई की और उनकी बाइक को सीज कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य बाइक सवार युवक भागने में सफल रहे। जबकि एक दिन पहले ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए पुलिस ने दो युवकों को पकड़कर कार्रवाई की थी।