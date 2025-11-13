Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में स्टंटबाजों का अड्डा बना निर्माणाधीन बाईपास, पकड़े गए दो युवक

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    पीपीगंज में नयनसर टोल प्लाजा से भगवानपुर तक बन रहा बाईपास स्टंटबाजों का अड्डा बन गया है। रोजाना शाम को युवक-युवतियां यहाँ खतरनाक स्टंट करते हैं, जिससे ग्रामीणों ने दुर्घटना की आशंका जताई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया और उनकी बाइक जब्त की। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और स्टंट करने वालों की पहचान की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीपीगंज के नयनसर टोल प्लाजा से भगवानपुर तक निर्माणाधीन बाइपास मार्ग पर स्टंट करते युवक।

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। नयनसर टोल प्लाजा से भगवानपुर तक निर्माणाधीन बाइपास मार्ग इन दिनों युवाओं के लिए खतरनाक स्टंट और रील बनाने का केंद्र बन गया है। प्रतिदिन शाम के समय दर्जनों युवक-युवतियां ट्रैक्टर, जेसीबी और बाइक से जोखिम भरे करतब करते देखे जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर इनके वीडियो भी प्रसारित हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों की शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद पीपीगंज पुलिस भी हरकत में आ गई है। बुधवार को पुलिस ने बाइपास मार्ग पर स्टंट कर रहे दो युवकों को पकड़कर शांतिभंग में कार्रवाई की और उनकी बाइक को सीज कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य बाइक सवार युवक भागने में सफल रहे। जबकि एक दिन पहले ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए पुलिस ने दो युवकों को पकड़कर कार्रवाई की थी।

    स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना शाम को बाइपास मार्ग पर स्टंटबाजों का जमावड़ा लगता है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने पुलिस से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    पीपीगंज थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो में दिख रहे नंबर प्लेट के आधार पर स्टंट करने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान होने पर सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाइपास मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।