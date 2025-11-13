Rishikesh News शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान युवक छत में जा गिरा, वीडियो इंटरनेट मीडिया पर हुआ वायरल

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: तपोवन-शिवपुरी मार्ग पर एक बंजी जंपिंग स्टेशन में बंजी जंपिंग के दौरान हादसा हो गया। जिसमें बंजी जंपिग करने वाला युवक एक छत में जा गिरा। इससे आस-पास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हो रहा है।

इस पर मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने कहा कि यह घटना दो दिन पहले की बताई गई है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए संबंधित बंजी जंपिंग प्वाइंट में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कहा कि हादसे में शिकार युवक को हल्की चोट आई हैं। किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं मिली है।