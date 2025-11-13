Language
    मौत बनकर दौड़े कैंटर ने दो बाइकों को मारी टक्कर, युवक की मौत, दो गंभीर; रजपुरा-बबराला रोड पर हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    संभल के रजपुरा-बबराला मार्ग पर मेहुआ गांव के पास कैंटर ने दो बाइकों को टक्कर मारी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतक गौरव सेतुआ गांव का रहने वाला था और अपनी ससुराल जा रहा था। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और जाम लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने शांत कराया। पुलिस कैंटर चालक की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, संभल। रजपुरा-बबराला रोड पर मेहुआ गांव के समीप सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार कैंटर ने मौत बनकर दौड़ गयश। पहले उसने एक बाइक सवार को रौंद दिया। फिर वहां से भागते समय दूसरी बाइक को भी टक्कर मारी।

    इन दोनों हादसों में एक युवक की मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने का भी प्रयास किया। मगर, पुलिस ने समझाकर शांत कर दिया।

    गांव सेतुआ निवासी 26 वर्षीय गौरव पुत्र शिशुपाल अपनी ससुराल मकदूमपुर जा रहा था। जैसे ही वह रजपुरा-बबराला रोड पर मेहुआ गांव के समीप पहुंचा तो एक कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में गौरव की मौके पर ही मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद कैंटर चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार में भगाकर ले गया। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर उसी कैंटर ने एक और बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार दो सगे भाई देवकीनंदन और बदन सिंह निवासी मेहुआ हसनगंज गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर, जान गंवाने वाले गौरव के परिवार में पत्नी मंजू, दो बेटे, एक बेटी, मां मुन्नी देवी और तीन भाई हैं। वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

    हादसे की खबर मिलते ही सेतुआ गांव में मातम छा गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना रजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

    लोगों ने रजपुरा-बबराला रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और कैंटर चालक की तलाश में जुट गई है। रजपुरा थाना प्रभारी निशांत राठी ने बताया कि हादसे के जिम्मेदार वाहन का पता लगाया जा रहा है।