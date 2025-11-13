Language
    पुलिया टूटने से नहर में गिरी ट्रैक्टर-ट्राली, स्टेयरिंग में फंसकर चालक की दर्दनाक मौत, प्रयागराज के हंडिया में हादसा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    प्रयागराज के हंडिया में एक दुखद घटना हुई। मन्दर दिघरी गांव में अरई नहर मार्ग पर डिघरी पुलिया टूटने से ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली नहर में गिर गई। ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार की स्टेयरिंग में फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए कई बार शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    प्रयागराज के हंडिया में पुलिया टूटने से नहर में गिरी ट्रैक्टर-ट्राली व फंसे चालक को निकालने का किया जा रहा प्रयास। जागरण 

    संसू, जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। गंगापार केक हंडिया थाना क्षेत्र के मन्दर दिघरी गांव में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। अरई नहर मार्ग पर डिघरी पुलिया टूटने से ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली नहर में गिर गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार की स्टेयरिंग में फंसकर मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्राली नहर में गिरी, इंजन हवा में लहराया

    बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार शाहीपुर थाना हंडिया से डिघरी गांव में ईंट गिराने जा रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर-ट्राली डिघरी पुलिया पर पहुंची, पुल अचानक टूट गया। ट्रैक्टर की ट्राली नहर में जा गिरी, जबकि उसका इंजन हवा में लहराने लगा।

    मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया

    हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से चालक को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनेश कुमार शाहीपुर स्थित एक ईंट उद्योग में ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

    दो वाहन पुल पार कर चुके थे, तीसरा हादसे का शिकार 

    स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन ट्रैक्टर एक साथ जा रहे थे। दो ट्रैक्टर पुल पार कर चुके थे, लेकिन तीसरा थे। दो ट्रैक्टर पुल पार कर चुके थे, लेकिन तीसरा ट्रैक्टर जैसे ही पुल पर चढ़ा, वह टूट गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। 

    शिकायत के बाद भी नहर के पुल की नहीं हुई मरम्मत

    ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल की मरम्मत के लिए कई बार शिकायतें की गई थीं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा था।

