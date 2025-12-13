उत्तराखंड में 163 बिल्डरों को रेरा का नोटिस, मचा हड़कंप; ये है वजह

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में बिल्डरों की मनमानी और सरकार के नियम न मानने पर उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 163 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। रियल एस्टेट परियोजना के जिस कामन एरिया को खरीदार/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्ट्री के साथ सुपुर्द करने का नियम है, उससे बिल्डर कन्नी काट रहे थे।

रेरा ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए परियोजना का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके 163 परियोजनाओं से संबंधित बिल्डरों और प्रमोटरों को पक्षकार बनाया है। सभी को नोटिस जारी करते हुए कामन एरिया (सामूहिक क्षेत्र) की रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए गए हैं।



रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 643 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 163 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। हालांकि, ऐसे प्रोजेक्ट में भी कामन एरिया की रजिस्ट्री खरीदारों या संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में नहीं की जा सकी है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है।