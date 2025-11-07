इंपीरियल वैली में प्लाट की खरीद-फरोख्त पर रोक, बिल्डर के परिवार समेत लापता होने के बाद रेरा ने दिया आदेश

जागरण संवाददाता, देहरादून। संदिग्ध परिस्थिति में परिवार समेत लापता बिल्डर शाश्वत गर्ग की रायपुर-थानो रोड स्थित आवासीय प्लाटिंग परियोजना इंपीरियल वैली में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। बिल्डर के लापता होने के बाद से निवेशकों में खलबली मची हुई है और इसी बीच एक निवेशक कमल गर्ग ने रेरा में शिकायत कर इंपीरियल वैली में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की थी। रेरा के प्रभारी अध्यक्ष अमिताभ मैत्रा ने बताया कि निवेशकों का हित सुरक्षित रखने के लिए यह आदेश दिया गया है। निवेशकों को संदेह था कि बिल्डर के लापता होने के बाद पावर आफ अर्टानी के माध्यम से प्लाट बेचे जा सकते हैं।

दून में पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक दीपक मित्तल व उनकी पत्नी राखी मित्तल निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर पिछले पांच साल से फरार हैं। अब इंपीरियल वैली के बिल्डर के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के पीछे भी यही आशंका निवेशक जता रहे हैं।

सहस्रधारा रोड आइटी पार्क निवासी बिल्डर शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी गर्ग, शाश्वत के पिता प्रवीन गर्ग, मां अंजली और बेटा रिद्वान गर्ग 17 अक्टूबर से लापता हैं। इसके संबंध में शाश्वत के साले सुलभ गोयल ने उत्तर प्रदेश की हापुड़ कोतवाली में तहरीर दी हुई है।

तहरीर में सुलभ ने बताया है कि जीजा शाश्वत परिवार समेत 16 अक्टूबर की रात लगभग 10 बजे उनके विवेक विहार राधापुरी, हापुड़ स्थित आवास आए थे। अगले दिन 17 अक्टूबर की दोपहर करीब तीन बजे वह देहरादून लौट गए, मगर वहां पहुंचे नहीं।

बिल्डर के स्टाफ विनीत से संपर्क करने पर ससुरालियों को पता चला कि शाश्वत ने भाईदूज पर लौटने का मैसेज व्हाट्सएप पर विनीत को किया था। शाश्वत समेत परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं। गुरुवार को निवेशक कमल गर्ग ने रेरा में शिकायत दी कि उन्होंने 36 बीघा में बन रही इंपीरियल वैली में करीब 40 लाख रुपये का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि बिल्डर पिछले करीब 20 दिन से लापता हैं। आशंका है कि उनकी रकम डूब सकती है।

ऐसे में रेरा ने संज्ञान लेते हुए इंपीरियल वैली में प्लाट की खरीद-फरोख्त अग्रिम आदेशों तक रोकने का आदेश दिया। वहीं, सूत्रों की मानें तो कमल गर्ग के बाद अब और निवेशक भी बाहर आ सकते हैं, जिन्होंने इंपीरियल वैली में निवेश किया है। यह रकम करोड़ों में पहुंच सकती है।

हरिद्वार पार्किंग में कार मिलने की चर्चा बिल्डर शाश्वत व उनका परिवार दो कारों में सफर कर रहा था। एक हुंडई क्रेटा कार (यूके07-एफके-0018) और दूसरी हुंडई टिसोन (यूके07-एफएल-9369)। सूत्रों की मानें तो इनमें एक कार शाश्वत के दोस्त की है, जिसे हापुड़ पुलिस ने हरिद्वार की एक पार्किंग से बरामद कर लिया है। कार में कुछ पन्नों का सुसाइड नोट मिलने की चर्चा भी है, जिसमें कुछ लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान शाश्वत एक ई-रिक्शा में बैठकर पार्किंग से जाते हुए भी दिख रहा। हालांकि, पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी बताने से बच रही है।

दीपक-राखी के बाद गर्ग परिवार के विदेश भागने की चर्चा विभिन्न जांच एजेंसियों को चकमा देकर दुबई फरार सहस्रधारा रोड पर आर्किड पार्क आवासीय परियोजना शुरू करने वाले पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी राखी मित्तल के बाद अब गर्ग परिवार के भी विदेश भागने की चर्चा है। चर्चा है कि परिवार केन्या गया है।

ऐसे में माना जा रहा है कि दीपक व राखी के बाद अब शाश्वत व साक्षी गर्ग भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। बता दें कि दीपक व राखी वर्ष 2020 से फरार हैं। मित्तल दंपती पर 90 फ्लैट खरीदारों से 45 करोड़ रुपये से अधिक रकम हड़पने का आरोप है।