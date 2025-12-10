22 साल बाद नई टाउनशिप की सौगात: 110 एकड़ जमीन और 471 प्लाट, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को रेरा की मंजूरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के मध्य तेजी से विकसित हो रहे कॉरिडोर में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की 500 करोड़ की गोविंदपुरम टाउनशिप को मंगलवार को उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने प्रथम चरण के पंजीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होते ही इसकी आम लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोल दी जाएगी। बुकिंग के बाद लाटरी के माध्यम से प्लाटों का आवंटन होगा। 22 वर्षों के बाद शहर के लोगों को नई टाउनशिप की सौगात मिली है। प्लाट मिलते ही से इंतजार करने वाले लोगों को अपने घर का सपना पूरा होगा।

470 प्लाटों वाली आधुनिक टाउनशिप बनेगी शहर का नया आकर्षण



दिल्ली रोड पर मनोहरपुर और मंगूपुरा गांवों की लगभग 110 एकड़ भूमि किसानों से आपसी सहमति के आधार पर एमडीए ने खरीदी है। एमडीए ने पहले चरण में करीब 80 एकड़ जमीन पर प्लानिंग की है, जिसमें से 67 एकड़ (2,71,552 वर्गमीटर) क्षेत्र में आवासीय योजना तैयार की गई है। एमडीए की यह टाउनशिप आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।

योजना में विभिन्न आकारों के प्लाट शामिल

योजना में अलग-अलग वर्ग के लिए विभिन्न आकारों के प्लाट शामिल किए गए हैं। इनमें 112.50, 162, 200, 288, 450 वर्गमीटर के प्लाट है। इन आकारों के टाउनशिप में 470 आवासीय प्लाट हैं। इनके अलावा 15 मिश्रित भू-उपयोग और 32 व्यवसायिक प्लाट हैं। जिससे टाउनशिप में बाजार, आफिस और कामर्शियल गतिविधियों की उपलब्धता बढ़ेगी। पहले चरण में ही शिक्षा और सामुदायिक विकास को केंद्र में रखते हुए इंटर कॉलेज, जूनियर हाईस्कूल और तीन नर्सरी स्कूल के लिए भूमि आरक्षित की गई है। इसके साथ ही एक बड़ा सामुदायिक केंद्र भी प्रस्तावित है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर सार्वजनिक बैठकों तक सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।

110 एकड़ भूमि पर बसेगी टाउनशिप, दिल्ली रोड पर मुख्य प्रवेश द्वार टाउनशिप का मुख्य आकर्षण 18,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला सेंट्रल पार्क है, जिसे आधुनिक थीम पर विकसित किया जाएगा। पार्क में ओपन जिम, वाकिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और हरियाली के लिए विशेष पौधे लगाने की योजना है। इसके अलावा टाउनशिप में अतिरिक्त 18 पार्क और ग्रीन बेल्ट भी प्रस्तावित हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन और साफ हवा सुनिश्चित करेंगे। टाउनशिप में रहने वालों की सुविधा के लिए 9, 12, 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। वर्षा जल निकासी के लिए उन्नत नाली एवं नाले तथा पूरा सीवरेज नेटवर्क शामिल है। टाउनशिप में 1500 केएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और एक विद्युत सब-स्टेशन भी प्रस्तावित है, जिससे स्वच्छता और बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं होगी।