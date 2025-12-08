Uttarakhand में पर्यटकों को राहत, 191 पार्किंग में मिलेगा 16 हजार वाहनों को ठिकाना
अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन-तीर्थाटन को प्रोत्साहन से पर्यटन स्थलों पर पार्किंग की चुनौती पूरे वर्ष भर की हो गई है। पिछले दस वर्षों में राज्य में पार्किंग की संख्या 20 से बढ़कर 49 तो हुई है, लेकिन सालाना करीब 11 करोड़ पर्यटकों की आमद के लिहाज से यह पार्किंग संख्या अभी बहुत कम है।
इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार 191 नए पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसमें टनल पार्किंग जैसे अभिनव माडल को भी अपनाया गया है, यह प्रयोग उत्तराखंड में सर्वप्रथम हाेने जा रहा है। यह परियोजनाएं पूर्ण होने से राज्य में 16 हजार से अधिक वाहनों को एक साथ पार्किंग मिल सकेगी।
आवास विभाग वाहन पार्किंग परियोजनाओं के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में प्रस्तावित 191 पार्किंग स्थलों में 65 सरफेस, 107 मल्टीलेवल, नौ आटोमेटेड और 10 टनल पार्किंग शामिल हैं। इनके लिए स्थान चिह्नित कर 141 पार्किंग स्थलों की डीपीआर बना ली गई है, वहीं 112 परियोजनाओं के लिए 173.34 करोड़ का बजट जारी कर काम शुरू कर दिया गया है।
एक छोर से वाहन अंदर जाएंगे, दूसरी ओर से बाहर निकलेंगे
उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथारिटी के के संयुक्त मुख्य प्रशासक डीपी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार पहाड़ों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए टनल पार्किंग की ओर बढ़ रही है।
यह टनल इस तरह विकसित की जाएंगी कि सड़क के एक छोर से वाहन अंदर जाएंगे और दूसरी ओर से सड़क पर ही बाहर निकलेंगे।
दून-नैनीताल में प्राधिकरण ने कई परियोजनाओं पर काम शुरू किया
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण शहर में सात प्रमुख स्थानों आइएसबीटी, घंटाघर (पटेल स्टैच्यू), यूनिवर्सल पेट्रोल पंप, मोडा एलीमेंट, एस्लेहाल, क्रास रोड स्थित ब्लैक बर्ड व गांधी पार्क पर आन स्ट्रीट व आफ स्ट्रीट स्मार्ट पार्किंग बना रहा है, इसमें से कई प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं।
वहीं जिला विकास प्राधिकरण, नैनीताल ने सूखाताल में नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग पर 108 वाहनों की सरफेस कार पार्किंग बनाई है। श्रीकैंची धाम तहसील क्षेत्र में 70 वाहनों की सरफेस पार्किंग निर्माण का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है।
जिलावार प्रस्तावित पार्किंग परियोजनाएं- (कुल 191)
|जिला
|संख्या
|अल्मोड़ा
|22
|बागेश्वर
|10
|चमोली
|27
|चंपावत
|24
|देहरादून
|04
|हरिद्वार
|05
|नैनीताल
|15
|पौड़ी
|20
|पिथौरागढ़
|12
|रुद्रप्रयाग
|13
|टिहरी
|20
|उत्तरकाशी
|16
|ऊधमसिंह नगर
|03
सबसे पहले यहां बनेगी टनल पार्किंग
पार्किंग योजनाओं में नौ स्थानों पर आटोमेटेड (चमोली में दो, हरिद्वार में पांच, नैनीताल में एक व पिथौरागढ़ में एक) तथा दस स्थानों पर टनल पार्किंग (बागेश्वर में एक, नैनीताल में दो, पौड़ी में एक, रुद्रप्रयाग में एक, टिहरी में तीन तथा उत्तरकाशी में दो) बनेगी।
दस सालों में ऐसे बढ़े पार्किंग स्थल (2015–2025)
|वर्ष
|पार्किंग स्थल
|2015
|20
|2016
|25
|2017
|28
|2018
|30
|2019
|32
|2020
|35
|2021
|38
|2022
|40
|2023
|43
|2024
|46
|2025
|49
- राज्य में अब तक पंजीकृत वाहन- 43 लाख
