पटना की इन जगहों में पार्किंग किया तो होगी कार्रवाई, आज से लागू होगी नई व्यवस्था 

जागरण संवाददाता, पटना। शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आयकर गोलंबर से डाकबंगला चौराहा और बुद्ध मार्ग से जीपीओ गोलंबर के नीचे तक नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदेश आज यानी रविवार से प्रभावी होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें नेहरू पथ पर आयकर गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक तीन पहिया और चार पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह वर्जित की गई है। इसी तरह बुद्ध मार्ग से जीपीओ गोलम्बर तक भी किसी तरह के तीन या चार पहिया वाहन पार्क नहीं किए जा सकेंगे।

बुद्ध मार्ग अथवा इस्कान मंदिर की ओर जाने वाले निजी चार पहिया वाहन चालकों के लिए तारामंडल के सामने बने स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पार्किंग की क्षमता 96 वाहनों की है।

वहीं तीन पहिया वाहनों की पार्किंग, मल्टी माडल पार्किंग में की जा सकेगी। इसी तरह मौर्यालोक काम्प्लेक्स आने-जाने वाले लोगों के लिए मौर्यालोक स्थित स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोनों मार्गों पर तीन और चार पहिया वाहनों की पार्किंग निषेध है। अवैध पार्किंग की स्थिति में चालकों के विरुद्ध शमन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम की समस्या को कम करने और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। जाम से राहत के लिए 3,300 कैमरों से रियल टाइम निगरानी पटना को जाम व अतिक्रमण से राहत दिलाने के साथ सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए अब बेतरतीब ढंग से चलने वाले वाहनों, अवैध पार्किंग, बस–आटो के अवैध ठहराव व ओवरस्पीडिंग पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लगभग 415 स्थानों पर लगे 2,602 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा; 473 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) कैमरा ; 150 आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन (एएनपीआर) कैमरा; 12 स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (एसवीडी) कैमरा व 120 ह्वीकल डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन (वीडीसी) कैमरों को सक्रिय किया गया है।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल को इन 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीटीवी से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर स्वतः चालान व दंड प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को कहा गया है।