    चमोली में नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारी शुरू, दस पड़ावों पर होगी पार्किंग व्यवस्था

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:28 AM (IST)

    चमोली में नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दस पड़ावों पर पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। विश्रामगृह के ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चमोली। हिमालयी क्षेत्र की सबसे लंबी 280 किमी पैदल नंदादेवी राजजात यात्रा के आयोजन में आठ माह का समय शेष है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं को जुटाने को लेकर शासन द्वारा जारी आदेशों के क्रम में सरकारी अमला विकासीय कार्यों के संपादन को लेकर सक्रिय हो गया है।

    नंदादेवी राजजात यात्रा के दौरान देश-विदेश से हजारों की संख्या में यात्री पहुंचते है ऐसे में सबसे अधिक समस्या यात्रा के मुख्य और सुगम पड़ावों पर वाहनों के पार्किंग की बनी रहती है।

    सुगम पड़ावों में देश-विदेश से यात्री निजी सहित विभिन्न वाहन सेवाओं से देवी दर्शन को पहुंचकर यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में शासन-प्रशासन के सामने सबसे विकट समस्या सुगम पड़ावों को जोड़ने वाले मोटर मार्गों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की है।

    जल्द पार्किंग स्थल का काम होगा शुरू

    इस क्रम में आरडब्ल्यूडी को वाहन पार्किंग के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए सुगम पड़ाव का चयन कर दस स्थानों पर विश्राम गृह और हॉल के निर्माण के लिए धनराशि टीएसी के बाद स्वीकृत हुई है जिससे जल्द ही चयनित स्थलों पर अस्थाई और स्थाई वाहन पार्किंग तैयार करने का काम प्रारंभ होगा।

    कर्णप्रयाग में दो, नंदानगर में तीन-तीन, थराली में दो, देवाल और नारायणबगड़ में एक-एक वाहन पार्किंग तैयार की जानी है साथ ही विश्राम गृह और कॉमन हॉल भी बनेंगे जिससे पांच सौ से अधिक वाहनों के पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी।

    नंदादेवी राजजात यात्रा के तहत नंदानगर विकासखंड में कनोल मुख्य पड़ाव में स्थाई सतह पार्किंग में 30 वाहनों की पार्किंग के लिए टीएससी भेजी लागत 33.65 लाख, आला में 13 वाहनों की अस्थायी सतह पार्किंग को 18.30 लाख, रामणी में 30 वाहनों के सतह पार्किंग पर 31 लाख, कर्णप्रयाग के सेम-तोप में सामुदायिक हॉल और 27 वाहनों की पार्किंग को 303.65 लाख।

    नौटी में 85 दुपहिया और चौपहिया वाहनों की पार्किंग को 42.39 लाख, थराली के राजकीय पॉलीटेक्निक कुलसारी के समीप 88 वाहनों के अस्थायी वाहन पार्किंग को 5.59 लाख, चेपड़ों में शहीद भवानीदत्त इंटर कॉलेज के समीप विश्राम गृह और आठ वाहनों की पार्किंग पर 71.56 लाख।

    देवाल के सरकोट में विश्राम गृह और सत्तर दुपहिया और बड़े वाहनों की पार्किंग 115.21 लाख, गैरसंण के कांसुवा में 43 वाहनो की अस्थाई पार्किंग, नारायणबगड़ में भगववती में 94 वाहनों की अस्थाई पार्किंग पर 79 .56 लाख की टीएसी से स्वीकृति मिली है।

    नंदादेवी राजजात अंर्तगत पड़ावों पर वाहनों के पार्किंग हेतु तकनीकि मूल्यांकन समिति द्वारा 765.63 लाख की स्वीकृति मिली है जबकि देवाल के सरकोट को कार्यों हेतु स्वीकृति को दस्तावेज उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं।

    धनराशि स्वीकृत होने के बाद चयनित स्थानों पर नियमानुसार कार्य संपादित होंगे, जिससे समय पर विश्राम गृह और वाहनों के पार्किंग की सुविधा आने वाले यात्रियों को मिल सके और स्थाई तैयार होने वाली पार्किंग का लाभ क्षेत्रवासियों को मिल सके।

