Uttarakhand : राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया होगी आनलाइन, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून: प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले वर्ष से आनलाइन हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में मंगलवार को इसके निर्देश दिए। मंगलार को सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया को आनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और उनकी बिलिंग की प्रक्रिया को भी आनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस वर्ष मई महीने तक का लाभांश सभी जनपदों में राशन वितरण कर्ताओं को दिया जा चुका है और अगले तीन महीने का लाभांश भी दो से तीन दिन में उन्हें भेज दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल अब तक केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है। लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के अन्य धान किसानों की फसल भी एमआरपी पर खरीदी जा सके।