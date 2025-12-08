Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में 10 दिसंबर से मुफ्त राशन वितरण शुरू, करीब 2 लाख परिवार को मिलेगा लाभ

    By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:19 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 10 दिसंबर से राशन वितरण शुरू हो गया है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थ उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन दिया जाएगा, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत राशन वितरण दस दिसंबर से शुरू हो जाएगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत राशन वितरण दस दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसमें अंत्योदय व पात्र गृहस्थ उपभोक्ताओं को नि:शुल्क राशन बांटा जाएगा। खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभारी डीएसओ स्मृति गौतम ने बताया कि अंत्योदय व पात्र उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। सुबह आठ बजे से 12 बजे व दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक ई-पास मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के उपरांत निश्शुल्क खाद्यान्न वितरित होगा।

    अंत्योदय कार्ड धारकों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपए में वितरित की जाएगी। अंत्योदय उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 21 किलो चावल व 14 किलो गेंहू बांटा जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थ उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट तीन किलो चावल व दो किलो गेंहू का वितरण किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों व राज्यों के निवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जिनके द्वारा गौतम बुद्ध नगर के उचित दर विक्रेताओं के यहां से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा एवं सुगमता अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते हैं।

    बता दें कि जिले में एक लाख 94 हजार 560 राशन कार्ड धारक है। आठ लाख 603 यूनिट है। जबकि जिले में सात हजार 897 अंत्योदय कार्ड धारक है। जो शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ उठा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में गैंग्स्टर में दोषी सुंदर भाटी समेत 10 लाेगों को नौ-नौ वर्ष का कठोर कारावास