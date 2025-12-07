Language
    उत्तर प्रदेश में राशन वितरण दस से, 18 दिन तक राशन कार्ड धारक ले सकेंगे लाभ

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    Ration Distribution in UP: अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलों गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल व पांच किलोग्राम मक्का दिया जाएगा।  ...और पढ़ें

     राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरित किया जाएगा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश में राशन कार्डधारकों को दस से 28 दिसंबर तक राशन, चीनी व मक्का का वितरण किया जाएगा। मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा।

    खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद,कासगंज, मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, औरैया, बहराइच, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, मीरजापुर, रामपुर, संभल व उन्नाव में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलों गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइड चावल व पांच किलोग्राम मक्का दिया जाएगा। मक्का की उपलब्धता न होने पर चावल का वितरण होगा।
    बाकी जिलों में 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मुफ्त वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अक्तूबर से दिसंबर तक प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति के हिसाब से तीन किलो चीनी कुल 54 रुपये लेकर वितरित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक राशन की दुकानों से किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को दो किलो गेहूं व तीन किलो फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाएगा।

