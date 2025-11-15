Language
    महिला चतुर्भुज क्रिकेट सीरीज में याना की बेहतरीन गेंदबाजी से राजस्थान ने उत्तराखंड को हराया

    By Tuhin Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:12 PM (IST)

    देहरादून में महिला चतुर्भुज क्रिकेट सीरीज में राजस्थान ने उत्तराखंड को हराया, याना 'प्लेयर आफ द मैच' रहीं। दूसरे मैच में बंगाल ने नेपाल को शिकस्त दी, सुष्मिता गांगुली को यह पुरस्कार मिला। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, उत्तराखंड ने 102 रन बनाए। राजस्थान ने छह विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त किया। बंगाल ने भी नेपाल के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की।

    आयुष क्रिकेट एकेडमी में चल रही महिला चतुर्भुज क्रिकेट लीग में शाट लगाती महिला बल्लेबाज। साभार-आयोजक

    जागरण संवाददाता, देहरादून : महिला चतुर्भुज (क्वाड्रिलेटरल) क्रिकेट सीरीज में शनिवार को हुए पहले मुकाबले में याना की बेहतरीन गेंदबाजी से राजस्थान ने उत्तराखंड को चार विकेट से हराया। याना ने चार ओवर में 11 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में बंगाल ने नेपाल को चार विकेट से शिकस्त दी। गेंदबाज सुष्मिता गांगुली दो विकेट लेने पर प्लेयर आफ द मैच चुनी गई।

    आयुष क्रिकेट एकेडमी में चल रही महिला चतुर्भुज क्रिकेट सीरीज में पहला मुकाबला राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य खेला गया। राजस्थान ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण चुना। उत्तराखंड से नंदिनी कश्यप और ज्योति गिरी ने ओपनिंग की।

    नंदिनी 13 और ज्योति 26 रन पर कैच आउट हो गईं। अंत में दीपिका चंद 22 रन पर नाबाद रही। उत्तराखंड ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 102 रन बनाए।

    राजस्थान से लक्ष्य का पीछा करने नंदिनी पालीवाल और रिजा उतरी। नंदिनी तीन और रिजा दो पर कैच आउट हुई। फिर डिंपल शेखावत ने पारी को संभालते हुए 40 रन जड़े। दूसरी ओर से प्रियंका चौधरी ने 36 रनों की नाबाद पारी खेली। राजस्थान ने 17.34 ओवर में सिर्फ छह विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया।

    दूसरा मैच बंगाल और नेपाल के बीच हुआ। टास जीतकर नेपाल से बिंदु रावल और ममता चौधरी ने ओपनिंग की। बिंदु ने शानदार पारी खेलते हुए 47 रन बनाए और कैच आउट हुई। ममता 13 रन पर कैच आउट हो गई।

    अंत में रुबीना को 19 रन पर सुष्मिता ने बोल्ड किया। नेपाल ने निर्धारित ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए।

    जवाब में बंगाल से द्युति पाल और सुष्मिता ओपनिंग को उतरी। द्युति खाता खोले बिना बोल्ड हो गई। सुष्मिता 10 रन पर कैच आउट हुई। ऋतिका पाल 24 रन पर एलबीडब्ल्यू हो गई। अन्य कोई बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन बंगाल ने 18.1 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

