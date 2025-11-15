महिला चतुर्भुज क्रिकेट सीरीज में याना की बेहतरीन गेंदबाजी से राजस्थान ने उत्तराखंड को हराया

जागरण संवाददाता, देहरादून : महिला चतुर्भुज (क्वाड्रिलेटरल) क्रिकेट सीरीज में शनिवार को हुए पहले मुकाबले में याना की बेहतरीन गेंदबाजी से राजस्थान ने उत्तराखंड को चार विकेट से हराया। याना ने चार ओवर में 11 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में बंगाल ने नेपाल को चार विकेट से शिकस्त दी। गेंदबाज सुष्मिता गांगुली दो विकेट लेने पर प्लेयर आफ द मैच चुनी गई।

आयुष क्रिकेट एकेडमी में चल रही महिला चतुर्भुज क्रिकेट सीरीज में पहला मुकाबला राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य खेला गया। राजस्थान ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण चुना। उत्तराखंड से नंदिनी कश्यप और ज्योति गिरी ने ओपनिंग की। नंदिनी 13 और ज्योति 26 रन पर कैच आउट हो गईं। अंत में दीपिका चंद 22 रन पर नाबाद रही। उत्तराखंड ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 102 रन बनाए। राजस्थान से लक्ष्य का पीछा करने नंदिनी पालीवाल और रिजा उतरी। नंदिनी तीन और रिजा दो पर कैच आउट हुई। फिर डिंपल शेखावत ने पारी को संभालते हुए 40 रन जड़े। दूसरी ओर से प्रियंका चौधरी ने 36 रनों की नाबाद पारी खेली। राजस्थान ने 17.34 ओवर में सिर्फ छह विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया।

दूसरा मैच बंगाल और नेपाल के बीच हुआ। टास जीतकर नेपाल से बिंदु रावल और ममता चौधरी ने ओपनिंग की। बिंदु ने शानदार पारी खेलते हुए 47 रन बनाए और कैच आउट हुई। ममता 13 रन पर कैच आउट हो गई।